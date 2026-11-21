La muerte del magnate de Mango, Isak Andic, sigue siendo un misterio, todavía más después del auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que aporta más dudas que respaldo a la acusación contra su hijo Jonathan Andic, investigado por supuestamente empujar a su padre por un barranco de Montserrat para matarlo.

Sin valorar los informes médicos que la defensa ha incorporado recientemente explicando que Isak Andic se caía a menudo por sus dolencias graves en las rodillas, los jueces de la Audiencia han analizado uno por uno todos los indicios que esgrime la juez del caso para mantener a Jonathan Andic la medida cautelar de prisión provisional eludible gracias a la fianza de 1 millón de euros que ha depositado.

En su examen de la docena de indicios contra Jonathan por homicidio, los jueces de la Audiencia han rebajado la importancia de la mitad de ellos. Sí respaldan a la juez en cuanto a las contradicciones de Jonathan describiendo el presunto accidente y creen que son suficientes para seguir investigando a Jonathan por la muerte de su padre, aunque puntualizan que con lo que hay hasta ahora, no se puede descartar que Isak Andic falleciera por accidente. Mientras se investigan ese puñado de indicios, mantienen a Jonathan en prisión provisional eludible bajo fianza por el riesgo de fuga.

Los indicios contra Jonathan Andic

Una caída sin testigos. El primer indicio indiscutible, según la Audiencia, es que en el momento de la muerte del fundador de Mango solo estaba presente su hijo Jonathan, y eso le acredita como sospechoso. Las contradicciones de Jonathan sobre la caída de su padre. El segundo indicio, este sí considerado relevante por los jueces, se halla en las «contradicciones» de Jonathan al relatar cómo murió su padre en las tres declaraciones que ha prestado ante los Mossos y la juez. En esas declaraciones cuenta primero que vio caer a su padre, en la segunda que vio «un bulto» y en la tercera que solo vio un movimiento detrás de los arbustos. La víctima no estaba haciendo fotos cuando cayó. El tercer indicio válido para los tres jueces se asienta en que la víctima no estaba haciendo fotos cuando cayó por el barranco, sino 15 minutos antes de lo que dice Jonathan. Los jueces dan por válido este indicio, aunque «no demuestra por sí sola una intervención del investigado en la caída» y debe valorarse con el resto de datos. Jonathan no estaba a la distancia que dice de su padre cuando cayó. El cuarto indicio hace referencia al teléfono de la víctima y también es válido para señalar a Jonathan: el teléfono desmiente que Jonathan estuviera a la distancia que dijo estar de su padre. No son relevantes los minutos que tardó en llamar a emergencias. Los jueces califican de «indicio limitado» o poco relevante que, tras el accidente, Jonathan llamara primero a su madrastra antes que a los servicios de emergencia, a los que llamó después, o el tiempo que tardó en hacer esta última llamada, ocho minutos. Pidió auxilio y colaboró con los servicios de emergencias, concluye el auto. No planeó el lugar del accidente días antes. El sexto indicio acusatorio que le atribuye la juez del caso no es relevante para la Audiencia. Se trata de las visitas que días antes del accidente, Jonathan hizo al lugar de la excursión. Los jueces no creen que fue para visitar el lugar por el que iba a empujar a su padre, sino que obedecían a la preparación de la excursión. Tampoco queda acreditado que escogiera ese día porque hacía mal tiempo, ni que fuera él el que señaló la hora para comenzar la excursión. Al revés, fue la víctima quien eligió el momento. No engañó a su padre para llevarlo al sendero. Tampoco le dan relevancia al séptimo indicio por el que se acusa a Jonathan de mentir sobre el motivo por el que quedó para pasear con su padre. «No fue una excursión impuesta de forma sorpresiva» y habría que contrastar la hipótesis de la acusación con otros datos. No sabía que le iban a echar de Mango. El octavo indicio sería el plan de la víctima para echar a su hijo de Mango. Isak Andic ordenó secreto a la terapeuta familiar que sembrara en su hijo la idea de que necesitaba tomarse un año sabático para sus proyectos personales, y así luego impediría que volviera a Mango. Los jueces también rebajan la importancia de este indicio: «No consta que Jonathan conociera el plan y actuara para impedirlo. Los jueces sí creen que Jonathan tenía un conflicto con su padre porque notaba que iba perdiendo protagonismo en la empresa, sin conocer el plan, y eso podría ser un motivo para un presunto homicidio. Padre e hijo se llevaban bien desde hacía un año. El noveno indicio contra Jonathan, según la investigación, es la mala relación entre ambos, «Odio a su padre», llega a decir la juez del caso. Los jueces, sin embargo, recuerdan que padre e hijo habían recuperado su cercanía desde un año antes del accidente mortal sin darle especial relevancia. Isak no iba a desheredar a Jonathan ni le molestaba la fundación. El décimo indicio hace referencia a los presuntos motivos del crimen. Según la juez del caso, Jonathan quería matar a su padre porque le iba a desheredar y porque iba a crear una fundación invirtiendo dinero que luego no recibirían los hijos en la herencia. Los jueces no ven ninguna relevancia y dan por demostrado que ni el padre le iba a desheredar, ni a Jonathan le molestaba la creación de la fundación. No es relevante el informe de los Mossos sobre la huella. El indicio número 11 se refiere al informe técnico de los Mossos que sostiene que Jonathan empujó a su padre. Los jueces rechaban el informe y no lo ven nada relevante: «No se demuestra que la víctima fuera conducida hasta el lugar del accidente a propósito y no se puede excluir que perdiera el equilibrio. La Unidad de Montaña concluyó que no podía determinar las causas de la caída, ni la participación de terceros».

No está demostrado que Jonathan se deshiciera de su teléfono, ni borró pruebas. El indicio número 12 contra Jonathan es la pérdida de su teléfono en un viaje posterior a Ecuador. La investigación dice que fue para deshacerse del móvil para impedir que se recuperaran los datos. Los jueces lo consideran irrelevante y recuerdan que Jonathan no borró datos e incluso se recuperaron algunos. No puede valorarse como un indicio».

División entre los jueces

Hasta aquí, el análisis de los indicios que hace el auto de la Audiencia Provincial sobre el «caso Mango», tras la división de los tres jueces que lo firman.

El tercer magistrado y presidente del tribunal es aún más crítico con la investigación y emitió un voto particular a favor de levantar la prisión provisional a Jonathan Andic por falta de indicios relevantes en su contra.