Por primera vez desde la detención de Jonathan Andic por el crimen de su padre, el fundador de Mango, los jueces abren la posibilidad de considerar la muerte de Isak Andic como un accidente.

La Audiencia de Barcelona rebaja la importancia de la mitad de los indicios contra Jonathan, aunque considera que la conexión entre un reducido número de ellos justifica que, mientras dure la investigación, se mantenga la prisión provisional para el acusado para evitar un supuesto riesgo de fuga en un caso grave con un fallecido.

Esa es la opinión que han reflejado en este nuevo auto dos de los tres jueces, a pesar de señalar que el auto de la juez del caso señalando a Jonathan «está insuficientemente motivado y poco desarrollado». El tercer magistrado y presidente del tribunal es aún más crítico con la investigación y emitió un voto particular a favor de levantar la prisión provisional a Jonathan Andic por falta de indicios relevantes en su contra.

Los indicios más válidos contra Jonathan

Una caída sin testigos. El primer indicio indiscutible, según la Audiencia, es que en el momento de la muerte del fundador de Mango solo estaba presente su hijo Jonathan, y eso le acredita como sospechoso. Las contradicciones de Jonathan sobre la caída de su padre. El segundo indicio, este sí considerado relevante por los jueces, se halla en las «contradicciones» de Jonathan al relatar cómo murió su padre en las tres declaraciones que ha prestado ante los Mossos y la juez. En esas declaraciones cuenta primero que vio caer a su padre, en la segunda que vio «un bulto» y en la tercera que solo vio un movimiento detrás de los arbustos. La víctima no estaba haciendo fotos cuando cayó. El tercer indicio válido para los tres jueces se asienta en que la víctima no estaba haciendo fotos cuando cayó por el barranco, sino 15 minutos antes de lo que dice Jonathan. Los jueces dan por válido este indicio, aunque «no demuestra por sí sola una intervención del investigado en la caída» y debe valorarse con el resto de datos. Jonathan no estaba a la distancia que dice de su padre cuando cayó. El cuarto indicio hace referencia al teléfono de la víctima y también es válido para señalar a Jonathan: el teléfono desmiente que Jonathan estuviera a la distancia que dijo estar de su padre. No son relevantes los minutos que tardó en llamar a emergencias. Los jueces califican de «indicio limitado» o poco relevante que, tras el accidente, Jonathan llamara primero a su madrastra antes que a los servicios de emergencia, a los que llamó después, o el tiempo que tardó en hacer esta última llamada, ocho minutos. Pidió auxilio y colaboró con los servicios de emergencias, concluye el auto. No planeó el lugar del accidente días antes. El sexto indicio acusatorio que le atribuye la juez del caso no es relevante para la Audiencia. Se trata de las visitas que días antes del accidente, Jonathan hizo al lugar de la excursión. Los jueces no creen que fue para visitar el lugar por el que iba a empujar a su padre, sino que obedecían a la preparación de la excursión. Tampoco queda acreditado que escogiera ese día porque hacía mal tiempo, ni que fuera él el que señaló la hora para comenzar la excursión. Al revés, fue la víctima quien eligió el momento. No engañó a su padre para llevarlo al sendero. Tampoco le dan relevancia al séptimo indicio por el que se acusa a Jonathan de mentir sobre el motivo por el que quedó para pasear con su padre. «No fue una excursión impuesta de forma sorpresiva» y habría que contrastar la hipótesis de la acusación con otros datos. No sabía que le iban a echar de Mango. El octavo indicio sería el plan de la víctima para echar a su hijo de Mango. Isak Andic ordenó secreto a la terapeuta familiar que sembrara en su hijo la idea de que necesitaba tomarse un año sabático para sus proyectos personales, y así luego impediría que volviera a Mango. Los jueces también rebajan la importancia de este indicio: «No consta que Jonathan conociera el plan y actuara para impedirlo. Los jueces sí creen que Jonathan tenía un conflicto con su padre porque notaba que iba perdiendo protagonismo en la empresa, sin conocer el plan, y eso podría ser un motivo para un presunto homicidio. Padre e hijo se llevaban bien desde hacía un año. El noveno indicio contra Jonathan, según la investigación, es la mala relación entre ambos, «Odio a su padre», llega a decir la juez del caso. Los jueces, sin embargo, recuerdan que padre e hijo habían recuperado su cercanía desde un año antes del accidente mortal sin darle especial relevancia. Isak no iba a desheredar a Jonathan ni le molestaba la fundación. El décimo indicio hace referencia a los presuntos motivos del crimen. Según la juez del caso, Jonathan quería matar a su padre porque le iba a desheredar y porque iba a crear una fundación invirtiendo dinero que luego no recibirían los hijos en la herencia. Los jueces no ven ninguna relevancia y dan por demostrado que ni el padre le iba a desheredar, ni a Jonathan le molestaba la creación de la fundación. No es relevante el informe de los Mossos sobre la huella. El indicio número 11 se refiere al informe técnico de los Mossos que sostiene que Jonathan empujó a su padre. Los jueces rechaban el informe y no lo ven nada relevante: «No se demuestra que la víctima fuera conducida hasta el lugar del accidente a propósito y no se puede excluir que perdiera el equilibrio. La Unidad de Montaña concluyó que no podía determinar las causas de la caída, ni la participación de terceros». No está demostrado que Jonathan se deshiciera de su teléfono, ni borró pruebas. El indicio número 12 contra Jonathan es la pérdida de su teléfono en un viaje posterior a Ecuador. La investigación dice que fue para deshacerse del móvil para impedir que se recuperaran los datos. Los jueces lo consideran irrelevante y recuerdan que Jonathan no borró datos e incluso se recuperaron algunos. No puede valorarse como un indicio».

En definitiva y, sin valorar los informes médicos y forenses que la defensa ha incorporado recientemente explicando que Isak Andic perdía el equilibrio con facilidad por sus dolencias graves en las rodillas, los jueces creen que el conjunto de los indicios más favorables sostiene la hipótesis del homicidio, aunque no se puede descartar el accidente. Y mientras continúa la investigación, mantiene la medida de prisión provisional eludible bajo fianza porque, estando en libertad tras satisfacer la fianza, tiene recursos de sobra para fugarse.