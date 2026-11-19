Once meses antes de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, su hijo Jonathan exigió a su padre «una asignación anual de 4 millones de euros, capital para inversiones y proyectos propios, participación en la compañía, viviendas y otras prestaciones».

En esa fecha, entre febrero y marzo de 2024, padre e hijo se encontraban inmersos en una terapia para rehacer sus lazos familiares y el dinero era uno de los temas a discutir, «ya que Jonathan vinculaba su libertad personal a la independencia económica de su padre».

La idea de que Jonathan recibiera esta herencia en vida de su padre había sido promovida por la terapeuta Julia Lüderwalt como un instrumento terapéutico. «Isak Andic aceptó anticipar parte de la herencia y el investigado (Jonathan) mostró agradecimiento por ello», continúa el auto.

Jonathan se arrepiente y pide perdón

Poco después, a partir del mes de abril de 2024, Jonathan llevó a cabo una aproximación real hacia su padre Isak. El hijo reconoció la desproporción de sus pretensiones. Jonathan pidió perdón a su padre, reconoció su responsabilidad y le agradeció a su padre que le hubiera dado esa «herencia en vida». Isak, a cambio, se alegró de su evolución y «volvió a incluirlo en actividades familiares, mientras preparaba su expulsión definitiva de Mango sin que Jonathan lo supiera».

Isak Andic, convencido de que era mejor mantener a la familia fuera de los negocios, contrató en secreto a la terapeuta familiar para que influyera en Jonathan hasta el punto de que él mismo, sin sentirse manipulado, pidiera un año sabático fuera de la empresa que le dejara definitivamente fuera de Mango.

Jonathan no sabía que iban a echarle

Según el auto: «No consta que Jonathan conociera íntegramente el designio final de impedir su regreso. Evitaban que lo supieran; por ello no se puede afirmar que conociera esa decisión definitiva de expulsión y actuara para impedirla».

Los jueces, en su nuevo auto, contradicen a la juez de Martorell que imputó a Jonathan por el presunto homicidio y descartan que matara a su padre porque le iba a desheredar o se iba a gastar parte de su fortuna en crear una fundación.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona sí cree que Jonathan percibía su pérdida de poder dentro de la empresa familiar y admite que esas desavenencias sobre su futuro sí podrían ser un indicio, que, sin ser relevante él por sí solo, junto a otros indicios encadenados, sí serviría para investigar al hijo por el presunto homicidio de su padre.

Ni herencia, ni fundación. «El componente económico relevante se sitúa, por ello, en la relación entre la salida de la empresa, la pérdida de posición profesional, la dependencia patrimonial, los anticipos recibidos y la financiación del nuevo proyecto personal», explica el auto.

Sin embargo, los jueces concluyen: «El contexto familiar, profesional y económico, muestra que hay frustraciones, intereses contrapuestos y expectativas sucesorias, pero no acredita por sí solo un móvil homicida, ni permite seleccionar solamente los mensajes conflictivos, prescindiendo de los favorables. Su función indiciaria es contextual y solo adquiere relevancia si se conecta con los datos de la excursión y posterior precipitación».