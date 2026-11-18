La Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso de la defensa y ha confirmado la prisión eludible con una fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, tras su detención el pasado mes de mayo acusado de la muerte de su padre.

El tribunal ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Andic y ha confirmado la decisión de la jueza de Martorell (Barcelona), aunque con el voto particular discrepante del magistrado presidente de la sección.

Andic fue detenido el pasado 19 de mayo, acusado de un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre, al caer por un barranco en una excursión en Montserrat, y quedó en libertad el mismo día de su arresto tras pagar el millón de euros de fianza que le impuso la jueza.

Conjunto de indicios apuntan a homicidio

Su defensa recurrió y ahora la Audiencia mantiene las medidas cautelares de prisión provisional eludible con fianza, porque cree que hay indicios de sobra contra Jonathan Andic por la muerte de su padre: «La hipótesis incriminatoria se apoya en la convergencia de pluralidad de indicios».

Los indicios que, según la sentencia, refuerzan la teoría del homicidio son las contradicciones entre el relato del investigado sobre el día de la caída y los informes de los Mossos que describen dónde estaban la víctima y su hijo en el momento del suceso. También, las visitas previas que hizo Jonathan al lugar para preparar la excursión con su padre o los ocho minutos que tardó en llamar al 112 para alertar del supuesto accidente.

Tampoco descartan que fuera un accidente

Igualmente, la intención de Isak Andic de apartar definitivamente a su hijo de la empresa, según la Audiencia, refuerza las sospechas sobre Jonathan.

Sin embargo, los magistrados creen que ningún indicio de manera individual inclina la balanza hacia la teoría del homicidio y admiten que la hipótesis de la caída accidental no puede excluirse, entre motivos, por las «limitaciones físicas» de Isak Andic.

En conclusión, la Audiencia sí ve una pluralidad de indicios suficiente para mantener la investigación por homicidio y, mientras tanto, es favorable a la intención de la juez de mantenerle para Jonathan la medida cautelar de prisión provisional eludible bajo fianza por su alto riesgo de fuga debido a los recursos económicos de los que dispone.