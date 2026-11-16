El notario del fundador de Mango niega que quisiera desheredar a su hijo Jonathan como adelantó OKDIARIO

El notario del fundador de Mango, Isak Andic, ha negado este lunes ante la jueza que investiga su muerte que el empresario quisiera desheredar a su hijo Jonathan, tal y como adelantó OKDIARIO. Durante su declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell este lunes, el notario ha asegurado que nunca recibió ninguna consulta ni instrucción encaminada a excluir a uno de los hijos del reparto de la herencia.

Los Mossos d’Esquadra y la juez de Martorell que instruye el caso señalan a Jonathan Andic como sospechoso de matar a su padre Isak porque le iba a desheredar y no estaba de acuerdo con la creación de una fundación que supuestamente le restaría a sus hijos un importante bocado de su futuro patrimonio.

El notario Ariel Sultán ha asegurado este lunes que Isak Andic nunca le trasladó la intención de excluir a Jonathan del testamento, ni le hizo ninguna consulta al respecto. El notario ha explicado que desde 2015 la herencia se iba reajustando cada año para descontar las donaciones que el magnate de Mango le hacía en vida a sus hijos, tal y como ya explicaron las hijas del fundador de Mango a los investigadores y a la propia juez.

Mossos no saben si fue un homicidio

La ronda de nuevas declaraciones con 33 testigos, diseñada para reforzar la acusación contra Jonathan Andic como acusado del homicidio de su padre, está dando el resultado contrario, al menos de momento.

Lo más llamativo, sin duda, ha sido la declaración de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Montaña que confeccionaron el informe que señala a Jonathan como autor de la muerte de su padre al empujarle por un barranco durante una excursión en diciembre de 2024.

Los agentes han admitido ante la juez del caso que los 10 simulacros de la caída que llevaron a cabo para averiguar cómo se había despeñado Isak Andic, no dejan claro si fue un tropiezo, como mantiene la defensa de Jonathan, o si fue empujado por su hijo Jonathan, como mantiene la Fiscalía.

Niegan enfrentamiento entre padre e hijo

La hipótesis del «odio a su padre» que incluyó la juez del caso en el auto acusatorio de Jonathan también se ha visto seriamente cuestionada con la declaración de varios de los testigos que han depuesto en los últimos días ante la juez.

A pesar de ser testigos convocados por la acusación, tanto la secretaria personal del fallecido Isak Andic, como el chófer del hijo o dos empleadas de confianza del servicio doméstico, han declarado a la juez que la relación entre el padre y el hijo era de normalidad, a pesar de que se sometían a terapia para mejorarla.

Jonathan Andic permanece como investigado por el presunto homicidio de su padre, el fundador de Mango, desde su detención en junio de este año 2026. La juez decretó prisión provisional para el hijo del magnate que éste eludio depositando una fianza de un millón de euros.