Los Mossos admiten a la juez que no se puede concluir que la caída del fundador de Mango fuera un homicidio

«No se puede determinar la causa de la caída, ni la intervención de terceros», así se resume la declaración de los mossos de la Unidad de Montaña ante la juez del caso Andic, en la mañana de este viernes.

Los agentes que confeccionaron uno de los informes sobre la muerte del fundador de Mango, han admitido ante la juez del caso que los 10 simulacros de la caída que llevaron a cabo para averiguar cómo se había despeñado Isak Andic, no dejan claro si fue un tropiezo, como mantiene la defensa de Jonathan, o si fue empujado por su hijo Jonathan como mantiene la Fiscalía.

De hecho, aunque en el auto de la juez que acusó a Jonathan Andic de la caída de su padre figuraba que las simulaciones inculpatorias de los mossos se hicieron utilizando la zapatilla de deporte del fallecido, hoy los agentes han admitido que se hicieron «con una similar».

Ni la misma zapatilla, ni el lugar exacto

En su informe acusatorio, los mossos analizaban los restos de lo que parece una pisada en el lugar donde se despeñó el fundador de Mango, con la hipótesis de que Jonathan fabricó la huella de resbalón para simular que su padre murió en un accidente.

Sin embargo, hoy los mossos han declarado ante la juez que no recogieron del barranco las zapatillas de la víctima hasta un mes después de la caída. También, que no usaron las zapatillas de Isak Andic, sino «unas similares» de las que no han aclarado ni talla, ni ningún detalle más.

Los investigadores de la Unidad de Montaña también han admitido que las diez simulaciones que hicieron sobre la presunta pisada (que no contiene ni forma, ni tamaño, ni huella alguna de zapatilla) no fueron en el lugar exacto donde estaba inicialmente. Las hicieron unos centímetros más allá del lugar exacto «porque había una piedra». Los mossos no han especificado si quizá esa piedra pudo producir la caída del magnate de Mango.

Ni confirman que la huella sea de ese día

Sobre la huella en concreto, los agentes han reconocido que la detectaron y examinaron días después de la caída de Isak Andic y que «no pueden determinar cuándo fue hecha porque había llovido antes». La defensa también ha sostenido que es obvio que no se podía acreditar si la huella era de Isak o la había producido su hijo para fingir un accidente.

Además, para averiguar si la caída de Isak Andic pudo ser un resbalón y no un homicidio, se ha preguntado a los mossos si las zapatillas de la víctima estaban desgastadas. Fuentes de la defensa explican que los mossos han contestado: «Sí estaban bien conservadas, aunque la suela tenía marcas de desgaste».

Secretaria niega mala relación con el hijo

La declaración de los mossos de la Unidad de Montaña que hicieron el informe en el que se basa parte del caso contra Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre, no es el único revés que ha sufrido la acusación.

La secretaria que durante más de 20 años ha llevado la agenda de Isak Andic, y también de su hijo, ha declarado que no había ninguna mala relación entre Jonathan y su padre. La investigación policial y judicial partía, precisamente, de la idea de que Jonathan Andic mató a su padre a causa de un presunto enfrentamiento entre ambos por la herencia y el dinero.

El lunes es el turno de declaración del notario y, según fuentes del caso a OKDIARIO, el testigo ya ha referido en varias ocasiones que no existía ninguna fricción entre el padre y el hijo por la herencia. El notario aclarará que Isak Andic revisaba anualmente la herencia de sus hijos, descontándoles los adelantos que les iba dando en vida, y que todos estaban de acuerdo con ese sistema.