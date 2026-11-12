El notario de los Andic niega que el dueño de Mango fuera a desheredar a Jonathan y desbarata el móvil del presunto crimen

El notario de los Andic niega que el dueño de Mango fuera a desheredar a Jonathan y su inminente declaración podría desbaratar la hipótesis principal que mantienen los Mossos d’Esquadra sobre el presunto crimen.

El notario es uno de los seis testigos propuestos por la defensa para declarar ante la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Martorell (Barcelona), encargado de investigar las circunstancias de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse en Montserrat durante una excursión con su hijo Jonathan.

La juez le recibirá como testigo en los próximos días para confrontar su testimonio con la hipótesis de la investigación. Los Mossos señalan a Jonathan Andic como sospechoso de matar a su padre Isak porque le iba a desheredar y no estaba de acuerdo con la creación de una fundación que supuestamente le restaría a sus hijos un importante bocado de su futuro patrimonio.

Sin embargo, fuentes del entorno de la familia sostienen que el notario ya les ha explicado que el fundador de Mango no pretendía desheredar a su hijo y que el problema tampoco era acceder a darle la herencia en vida como propuso Jonathan, siguiendo las indicaciones de la terapeuta que tutelaba las relaciones entre el padre y el hijo.

La supuesta «obsesión por el dinero»

De hecho, el notario podría explicar ante la juez algo ya sabido en el entorno familiar y contado varias veces por los familiares directos a los investigadores: el fundador de Mango le daba a sus hijos las cantidades económicas que le solicitaban a cambio de descontárselas de su herencia.

Ese es el motivo por el que cada año el fundador de Mango volvía a rehacer su testamento. El asunto, confirman, se trataba con toda naturalidad entre el padre y sus tres hijos, Jonathan y sus dos hermanas.

27 testigos «contra» 6

El notario de los Andic es uno de los seis testigos propuestos por la defensa que declarará en la nueva ronda de testificales que arranca este jueves. El interés de la defensa se centra en desmontar los motivos del presunto crimen. Ahí entran también los albaceas de los testamentos de Isak Andic y el ex diputado Miquel Roca y su hijo, a quienes el fallecido encargó la constitución legal de la futura fundación. Se espera que sus declaraciones ayuden a la defensa, derribando las teorías sobre los móviles del crimen.

La acusación, por su parte, ha citado a 27 testigos, muchos de ellos personal de confianza de la familia Andic. La juez quiere saber si alguno corrobora los otros «motivos del crimen» que exhiben los Mossos. Es decir, si Jonathan tenía una mala relación con su padre y si estaba «obsesionado con el dinero», como reflejó la juez en su auto de prisión provisional para el hijo de la víctima.

«Todo tiene una explicación fácil»

Esos testigos de la acusación no suponen un problema para la defensa de Jonathan Andic, que sigue sosteniendo que «todo tiene una explicación fácil», lejos de la teoría del presunto asesinato.

En ese aspecto, el entorno de los Andic cree que las declaraciones de estas personas, como el chófer de Jonathan, lejos de perjudicar la causa del acusado, pueden echar por tierra las acusaciones de los investigadores.

La primera en presentarse ante el juez será Elsa, la secretaria de padre e hijo. La testigo de la Fiscalía tendrá que explicar la relación que les unía, si salían juntos de vez en cuando a caminar o si Isac gozaba de buen estado de salud.

Todo, para desmontar las declaraciones de las hermanas de Jonathan en las que contaron que su padre «tuvo que ponerse hielo en las rodillas el día antes de la excursión». Las hermanas contaron que Isak, septuagenario, era una persona activa, pero que sufría de las rodillas desde hacía décadas, lo que, según su defensa, pudo precipitar su caída en el sendero de la montaña sin participación de terceras personas.

Los Mossos también declaran

La fiscalía también ha convocado a declarar a los agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos, responsables de los informes que señalan a Jonathan como presunto causante de la muerte de su padre por supuestamente empujarle por el barranco el día de la excursión del 14 de diciembre de 2024.

Estos últimos, un sargento y dos agentes, finalmente señalaron en sus informes que no podían concluir con certeza que hubieran intervenido terceras personas en el accidente.

También están llamados a declarar los trabajadores del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que atendieron telefónicamente a Jonathan Andic después de que les llamara para alertar de la caída de su padre, así como los bomberos que participaron en el dispositivo de rescate y un agente municipal de Collbató.