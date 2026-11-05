Las declaraciones de las hijas de Isak Andic: «El día antes del accidente le tuvieron que poner hielo en las rodillas»

Isak Andic sufría de las rodillas desde hacía décadas y ésa pudo ser una de las razones del supuesto accidente que le costó la vida en diciembre del año 2024 cuando paseaba con su hijo Jonathan en la montaña de Montserrat. Ésa es la hipótesis que plantearon las hermanas del acusado en sus declaraciones ante los investigadores del caso.

Así, una de las hermanas declaró el día 22 de septiembre de 2025: «Sobre el estado físico de su padre, manifestó que se encontraba bien, pero tenía problemas de rodillas porque se rompió los ligamentos a los 40 años». Esa hermana de Jonathan, acusado de matar a su padre, también explicó que el mismo día en que murió Isak Andic, «una persona del servicio, de nombre Virginia, tuvo que ponerle hielo en las rodillas».

El día siguiente, 23 de septiembre, fue el turno de declarar de la otra hermana de Jonathan Andic, y lo hizo en el mismo sentido que su hermana: «Sobre el estado físico de su padre, manifestó que estaba como un roble, sólo tenía problemas de rodillas; hace un año cayó por casa porque le fallaron las rodillas. Este problema le venía desde hacía años por un accidente en el que se rompió las rodillas. El mismo día del accidente o el día anterior, su padre estaba muy cansado, le dolían las rodillas y le tuvieron que poner hielo».

Otros testigos confirman las dolencias

Los testimonios de las hermanas del acusado de matar a su padre, son coincidentes con los de otras personas del entorno del dueño de Mango, y contradicen los informes de los Mossos d’Esquadra que ponen en duda el estado físico de la víctima porque «no se hallaron en sus mensajes rastros de que sufriera problemas de salud relacionados con la caída mortal». Los Mossos han llegado a concluir que, ante la ausencia de comentarios en su teléfono, Isak Andic no tenía ningún problema de salud.

La defensa de Jonathan recuerda que los Mossos llegaron a esa conclusión a pesar de las declaraciones de familiares y conocidos sobre los problemas que sufría la víctima en las rodillas y que pudieron precipitar su caída por un barranco el día de la tragedia. «Los Mossos ya disponían antes de su informe de testificales precisas del entorno directo de Isak Andic, como hijos, pareja, amigos o persona de confianza, que relataron con detalle la dolencia que padecía en sus rodillas,la última declaración que vuelve a contarle estos problemas a los investigadores es de julio de 2026», precisa el entorno de la familia.

El informe de la caída de los Mossos

En su recurso, la defensa remite al informe de la Unidad de Montaña de Mossos en la causa que arroja resultados no concluyentes: «No se pueden determinar las causas que generan la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte».

Analizada con mayor detalle, en la causa los investigadores relatan las simulaciones de la muerte de Isak Andic en el camino y el muro: «Ninguno de los resultados es concluyente para determinar la forma en que se precipitó el Sr. Andic».