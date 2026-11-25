La Guardia Civil de Cádiz ha detenido este miércoles en Chiclana a la pareja de Gloria Vallejo, la mujer de 44 años cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en la playa de Sancti Petri (Chiclana), el pasado 18 de octubre. El análisis forense determinó que la víctima presentaba signos evidentes de una muerte violenta. Había sido asesinada a golpes.

El arrestado, español, vecino de Chiclana y de 45 años de edad, está siendo investigado como presunto autor de la muerte violenta de la mujer, que ahora se aborda como un posible homicidio por violencia de género. Previamente, la Guardia Civil había registrado a la mujer en el sistema VioGén e investigaba a su pareja por presuntos malos tratos, aunque ella no quiso interponer denuncia.

Las pistas fundamentales para la detención del sospechoso se obtuvieron durante las actuaciones desarrolladas tras el hallazgo del cuerpo, que incluyeron la identificación de la víctima, la recogida de declaraciones testificales y la realización de la autopsia. Así, los investigadores reunieron las pruebas necesarias para detener a la pareja de Gloria Vallejo este mismo miércoles.

Gloria estaba registrada en el sistema VioGén

La Guardia Civil ha confirmado que Gloria Vallejo figuraba en el sistema VioGén con un caso activo relacionado con su actual pareja, el hombre que ha sido detenido como presunto responsable de su muerte. No obstante, el instituto armado precisa que la mujer no había presentado una denuncia previa contra esa pareja.

La detención ha tenido lugar durante la mañana de este 25 de noviembre, cuando efectivos del grupo de Homicidios de la Guardia Civil se han desplazado a Chiclana de la Frontera. Allí han detenido a la pareja de Gloria Vallejo y han registrado su domicilio.

La investigación sigue bajo secreto judicial

Las diligencias y el detenido serán puestos a disposición de la titular del Juzgado Mixto número 4 de Chiclana de la Frontera, que se encarga de las actuaciones judiciales.

La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones y no han trascendido más detalles sobre la causa concreta de la muerte de la víctima, una muerte violenta sin duda, o los resultados del registro efectuado en la vivienda del sospechoso.