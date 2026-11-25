Se formó hace miles de millones de años en las profundidades de la Tierra, recorrió cientos de kilómetros arrastrado por un río y terminó en las costas de Namibia. Ahora, ese extraordinario viaje geológico ha salido a la luz con Owishi, un diamante natural de 176,29 quilates presentado por De Beers. Una piedra excepcional que todavía conserva su forma original y cuyo valor podría alcanzar los 21,6 millones de euros.

El diamante fue descubierto el 10 de mayo de 2026 en la mina Southern Coastal, explotada por Namdeb Holdings, la sociedad participada a partes iguales por el Gobierno de Namibia y De Beers. Se trata del ejemplar más grande de su clase encontrado en esta explotación en más de dos décadas. Su nombre, Owishi, fue elegido por la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, el pasado 30 de septiembre. Hace referencia a una rara variedad de miel que se encuentra bajo tierra en el país africano, un guiño a la singularidad de este hallazgo.

La historia de Owishi comenzó mucho antes de que existiera la humanidad. Como otros diamantes naturales, se formó hace miles de millones de años en las profundidades terrestres, donde el carbono quedó sometido a presiones y temperaturas extremas. Estas condiciones transformaron el elemento químico en una de las piedras preciosas más duras y codiciadas del planeta.

Su camino hacia la superficie se produjo mediante erupciones volcánicas, que transportaron los diamantes a través de formaciones rocosas conocidas como kimberlitas. Posteriormente, millones de años de erosión liberaron las piedras de estas estructuras. En Namibia, el río Orange desempeñó un papel fundamental: arrastró los diamantes cientos de kilómetros hasta el océano Atlántico. Las corrientes marinas terminaron distribuyéndolos por el litoral desértico del país. Owishi es, por tanto, el resultado de un proceso geológico que se prolongó durante millones de años.

Por ahora, De Beers ha presentado Owishi en bruto, sin tallar ni pulir. Sus 176,29 quilates equivalen a unos 35,26 gramos, un peso extraordinario para un diamante natural. Todavía no se conocen públicamente todos los detalles de su calidad gemológica, como el color, la transparencia o la pureza. Son características esenciales para determinar cuánto puede valer una piedra de estas dimensiones.

Las primeras estimaciones del sector sitúan su posible valor entre 4,3 y 21,6 millones de euros. No obstante, no existe una tasación oficial ni un precio de venta confirmado. Su cotización dependerá especialmente de la calidad de las gemas que puedan obtenerse durante el proceso de talla.

Después de su presentación en Washington, Owishi regresará a Namibia para ser tallado y pulido en las instalaciones de Grandview Klein. El trabajo correrá a cargo de artesanos namibios con más de veinte años de experiencia. La transformación permitirá descubrir el aspecto definitivo de una piedra que ha permanecido oculta durante miles de millones de años. Además, supone una oportunidad para que Namibia conserve dentro de sus fronteras una parte del valor añadido generado por sus recursos naturales.

Con Owishi, De Beers no presenta únicamente un diamante de dimensiones excepcionales. Pone en valor una historia geológica extraordinaria: la de una piedra que comenzó a formarse miles de millones de años antes de que alguien pudiera imaginar que algún día se convertiría en una de las joyas más codiciadas del mundo.