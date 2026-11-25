El actor Johnny Depp durante años ha sido una de las grandes estrellas de la industria del cine, pero a partir de 2020 y de sus polémicos juicios con Amber Heard, su popularidad bajó y las productoras le dieron la espalda. Ahora parece que su honor ha sido restaurado y el actor vuelve con fuerza a las salas de cine con la película Scrooge y los fantasmas de la Navidad, que es una nueva adaptación del clásico de Dickens. Una película navideña que ha dirigido Ti West al que conocemos por su trabajo en X y Pearl y que se estrenó en nuestro país el pasado 13 de noviembre. Esta cinta ya se ha convertido en todo un éxito en la taquilla ya que Scrooge y los fantasmas de la Navidad ha recaudado 19 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y otros 23 millones en los mercados internacionales, lo que suma una recaudación a nivel mundial de 42 millones.

Aunque aparentemente parece que por fin se ha acabado la lucha de Johnny Deep con el sector cinematográfico, sobre todo con Disney, en Variety consideran que aunque el estreno es una buena noticia, no es una demostración incontestable de que Johnny Depp haya recuperado todo su tirón comercial. Está claro que la película ha despertado el interés de los espectadores, pero todavía no se sabe si esto será un hito puntual y si la carrera de Deep por fin volverá a despegar. Una buena noticia para el actor sería que Depp volviera a ponerse el traje de Jack Sparrow, como él mismo ha manifestado, en la nueva entrega de Piratas del Caribe.

El estreno de Scrooge y los fantasmas de la Navidad

Como no podía ser de otra manera, el actor Johnny Depp interpreta el papel protagonista de esta cinta navideña: el del anciano avaro y cascarrabias del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens. Para lograr la caracterización del actor como el anciano Depp colaboró directamente en el diseño de su apariencia gracias a varias prótesis, el maquillaje, el pelo y el vestuario ya que se quería darle un enfoque oscuro y gótico.

Hay que tener en cuenta que este es su primer papel protagonista desde Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald que se estrenó en 2018. El actor en estos años ha participado en producciones como la europea Jeanne du Barry (2023) Si vuelve a interpretar a Jack Sparrow, el actor posiblemente logre volverá la palestra.

Esta película dirigida por Ti West cuenta la historia de un hombre anciano solitario y obsesionado con el dinero al que le desagrada la Navidad y se ve obligado a emprender un viaje sobrenatural para enfrentarse a los errores de su pasado y buscar su redención antes de la muerte.

Hay que tener en cuenta que esta película ha contado con un presupuesto de producción de 38 millones de dólares que ya se ha superado con la recaudación de 42 millones de dólares a nivel mundial. Aunque el actor Johnny Deep habría cobrado cinco millones por el papel, que es una cantidad muy inferior a lo que ganó anteriormente en otras grandes producciones.

Los planes de futuro de Johnny Depp como actor

Después de permanecer unos años en la nevera tras los juicios con Amber Heard, el actor con esta película navideña ha vuelto a las salas de cine. Atrás quedan éxitos como los que tuvo con su participación en franquicias millonarias como Piratas del Caribe y Animales Fantásticos.

Como ya hemos comentado el actor ha participado en los últimos años en películas como Jeanne du Barry en 2023, Chaplin: Espíritu gitano, Johnny Puff: Misión secreta y Modigliani, tres días en Montparnasse en 2024. Tras el éxito de la película Scrooge y los fantasmas de la Navidad que se acaba de estrenar el actor tiene en su agenda varios proyectos.

El primero que hemos conocido es su participación en la película Day Drinker, un thriller de acción y suspense dirigido por Marc Webb. El estreno de esta película en las salas de cine será el 26 de marzo de 2027 y se ha rodado en localizaciones de nuestro país en lugares como Santa Cruz de Tenerife.

En esta película el actor Johnny Deep interpreta a Mr. Kelly, un hombre misterioso y el actor para su caracterización el actor exhibirá su cabello y barba completamente canosos. La actriz Penélope Cruz será la coprotagonista e interpretará el personaje de Cara Lazaro. Los dos actores ya han trabajado juntos en cintas como Blow, Piratas del Caribe: En mareas misteriosas y Asesinato en el Orient Express.

Además en el reparto de esta cinta navideña están los actores Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto y Javier Botet. La película Day Drinker será una nueva oportunidad para que el actor demuestre ha vuelto a encontrar su camino en el mundo del cine.