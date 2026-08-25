¿Regresará Johnny Depp a la saga Piratas del Caribe? Ésta es la única condición que impone la estrella

Hay sagas y franquicias que no se entienden sin la presencia de sus personajes más carismáticos. Por eso, entre otras cosas, el mundo del cine lleva casi una década sin una entrega de la lucrativa IP de Piratas del Caribe. Desde las acusaciones de Amber Heard contra Johnny Depp, Disney optó por deshacerse de la estrella, provocando que cualquier desarrollo futuro sobre la IP sea sumamente complicado. Ahora, años después de la victoria judicial del nominado al Oscar, en la casa del ratón quieren recuperar al actor para la causa en una suerte de continuación/reinicio que tendrá a Margot Robbie como protagonista principal. Pero, después del desplante sufrido… ¿Está dispuesto Depp a volver a su legendario papel de Jack Sparrow?

Hace dos años, fuentes cercanas al intérprete aseguraban que no importaba lo lucrativa que fuese la oferta o el cameo, que Depp no volvería a ponerse el pañuelo ni a tomar el timón de la Perla Negra. Sin embargo, tras la conferencia de la compañía en la D23, el productor Jerry Bruckheimer, quien ha supervisado desde los despachos todas y cada una de las entregas de la saga, despertó las esperanzas sobre la posible presencia del actor. Al parecer, Depp podría haber cambiado de opinión, manteniendo una única condición innegociable sobre su hipotético regreso: que le guste el guion.

Bruckheimer, productor de Piratas del Caribe: «Estamos hablando con Johnny»

Charlando con EW, el productor, que siempre apoyó la vuelta de la leyenda a la franquicia, explicó cómo iban los avances del que será el sexto capítulo de la serie de largometrajes que surgieron de una de las atracciones más queridas de los parques de Disney.

«Estamos hablando con Johnny, trabajando en un guion y esperamos poder terminarlo».

Según adelantó World of Reel hace meses, la trama de Piratas del Caribe 6 se centraría en el hijo de Jack Sparrow y en un nuevo personaje misterioso al que daría vida Margot Robbie.

Los primeros borradores de la historia son obra de la británica Krysty Wilson-Cairns, responsable de la serie Penny Dreadful, el largometraje Última noche en el Soho y la aplaudida 1917, por la que obtuvo una nominación al Oscar.

No es el primer reinicio al que está vinculada Robbie; la australiana también participará en la precuela de la saga Ocean’s Eleven, con Bradley Cooper y Warner Moura en el papel de villano.

Una saga de 4.500 millones de dólares

La propiedad intelectual fue perdiendo poco a poco el respaldo de la crítica profesional. En cambio, los fans siempre han respaldado a la saga, acudiendo en masa al patio de butacas. La venganza de Salazar (2017), la última entrega, recaudó casi 800 millones de dólares en todo el mundo.

Ante la duda de la participación o no de Depp, los acólitos del actor deberán conformarse con verlo de momento en su próxima cinta, Scrooge y Los fantasmas de la Navidad.