Asesinan a la médica de la reina Camila mientras preparaba una fiesta de pijamas: su marido, acusado del crimen

La familia real británica está de luto tras conocerse el asesinato de Hannah Terry, la médica que se ocupaba de la salud de los miembros de la monarquía mencionada, en especial de la de la reina Camila, cuando pasaban unos días de descanso en la finca de Sandringham, en Norfolk. Según lo trascendido, tenía 45 años y su cuerpo ha sido encontrado sin vida en su domicilio (valorado en más de un millón de euros) durante la madrugada del pasado domingo, 4 de octubre.

Ha sido un tabloide inglés el encargado de sacar a la luz esta triste noticia, asegurando que cuando la joven fue declarada como muerta, su marido, Mark Cain, fue detenido de manera inmediata como posible sospechoso de su muerte. Pero la tragedia se vuelve aún más estremecedora cuando, según lo publicado, la noche que ocurrió todo coincide con una fiesta de pijamas que Hannah había organizado en su casa para sus tres hijos (nacidos fruto de su matrimonio con el detenido) y sus amigos. Hasta esclarecer lo que pasó, la investigación continúa abierta. De hecho, la inspectora Alix Wright ha declarado que aún se encuentra en las primeras etapas de la indagación, y que trabajan lo más rápido posible para resolver el caso.

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Por otro lado, la causa exacta de su muerte tampoco se conoce oficialmente, a pesar de que la autopsia ya ha sido completada. Sin embargo, en medio de la incógnita, BBC ha recogido que sufrió un «traumatismo contundente en el lado derecho de la cabeza» y otros daños «que podrían sugerir una compresión en el cuello».

The Sun, el medio encargado de sacar a la luz esta inesperada pérdida, también ha señalado que algunos de sus amigos más cercanos vieron a Hannah «muy estresada y distraída» en los días previos a este presunto asesinato. No obstante, tras conocerse su muerte, tanto ellos como los vecinos se han mostrado muy consternados, y es por ello por lo que no han dudado en rendir homenaje a la médica, dejando flores en su casa. Al mismo tiempo, personas que han tenido el placer de trabajar con ella, como la administradora clínica Julie-Ann Rayner, le han dedicado unas emotivas palabras. «Tuve el placer de trabajar con ella durante algunos años y era una doctora increíble y una persona realmente maravillosa y cariñosa. Se preocupaba mucho por su familia. Es muy triste lo que ha pasado. No puedo dejar de pensar en sus hijos y en lo que deben estar pasando», expresaba al medio citado.

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Su larga trayectoria profesional

Hannah Terry trabajó nueve años en West Norfolk, en el centro Heacham GP Surgery, pero hace tan solo unos meses decidió abandonar este puesto para poder dedicar más tiempo a sus hijos. Fue entonces cuando cambió de trabajo y fue contratada por el Grimston Medical Centre, elegido por la realeza británica para ser atendidos durante sus estancias en la finca de Sandringham por su cercanía. Es por ello por lo que es muy probable que el rey Carlos III y la reina Camila estén muy apenados, a pesar de que, por ahora, han preferido no dar declaraciones públicas al respecto.