Azaconsa lleva su Matcha Latte a la fiesta de COOL en Jimmy’s y reinventa la forma de disfrutar del té verde japonés
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El matcha está de moda y cada vez son más quienes se rinden a su característico color verde y a su particular sabor. Esta tendencia, que ha conquistado cafeterías, redes sociales y hogares de todo el mundo, también estuvo presente en la fiesta de COOL en Jimmy’s, donde Azaconsa se sumó a la celebración con una propuesta especial para descubrir y degustar su nuevo Matcha Latte.
Lo que tradicionalmente ha sido una bebida vinculada a la cultura japonesa ha encontrado su lugar en los nuevos hábitos de consumo. Su contenido en antioxidantes, su aporte natural de cafeína y su personalidad lo han convertido en una alternativa cada vez más popular para quienes buscan nuevas experiencias y sabores diferentes.
Pero el matcha no se conforma con conquistar a los amantes del té. Ahora evoluciona y se adapta a nuevas formas de consumo sin perder su esencia. Su última transformación tiene nombre propio: Matcha Latte.
Una nueva forma de disfrutar del verde más famoso
¿Y si a la intensidad del matcha le sumamos una textura suave y cremosa? Esa es precisamente la propuesta del Matcha Latte, una versión más envolvente que combina el carácter del té verde con la cremosidad de una bebida tipo latte.
El resultado es una bebida equilibrada, con personalidad y un toque diferente, ideal tanto para los amantes del matcha como para quienes todavía no se han atrevido a probarlo. Una manera de acercarse a este ingrediente desde una perspectiva más actual y cotidiana.
Además, su versatilidad permite disfrutarlo durante todo el año. En los días fríos, preparado caliente, se convierte en el compañero perfecto para una pausa relajante, un desayuno diferente o una merienda reconfortante. Cuando suben las temperaturas, basta con añadir unos cubitos de hielo para conseguir una versión fría, refrescante y apetecible.
Azaconsa incorpora el Matcha Latte a su catálogo
Sumándose a esta tendencia, Azaconsa amplía su catálogo con su nuevo Té Matcha Latte, una propuesta pensada para acercar el sabor de esta bebida de moda a todos los hogares.
Su principal atractivo está en la sencillez. Ya no hace falta acudir a una cafetería especializada ni disponer de accesorios específicos para preparar un matcha diferente. En cuestión de minutos, es posible disfrutar de una bebida cremosa y llena de sabor en casa, en la oficina o donde apetezca.
Esta apuesta responde a una forma de consumir cada vez más vinculada a la comodidad, la variedad y el descubrimiento de nuevos sabores. Porque disfrutar de una bebida especial no tiene por qué implicar complicaciones: a veces, basta con dedicar unos minutos a preparar algo diferente.
¿Cómo preparar tu Matcha Latte?
Prepararlo es muy sencillo. Solo tienes que añadir una cucharada de producto a una taza, incorporar agua y remover con una cuchara, un tenedor o un pequeño batidor hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos.
¿Prefieres una bebida calentita para empezar el día? Prepárala con agua caliente. ¿Te apetece algo más refrescante? Añade hielo y disfruta de su versión fría. Una misma bebida, dos maneras de disfrutarla y muchas ocasiones para incorporarla a tu rutina.
El matcha ha demostrado que la tradición y las nuevas tendencias pueden ir de la mano. Ahora, con la propuesta de Azaconsa, el conocido oro verde se presenta en una versión más cremosa, práctica y accesible. Porque reinventarse también puede ser una forma deliciosa de conservar la esencia.
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