Noche de celebración, elegancia y nuevos horizontes para el universo editorial. La periodista y presentadora Patricia Pardo ha ejercido de maestra de ceremonias en la gala de presentación de COOL, la cabecera de OKDIARIO que da cobertura a todos los contenidos de lifestyle, corazón, televisión, cine y literatura. Con solvencia, cercanía y ritmo, la comunicadora ha sido la conductora de una velada que ha congregado a destacadas personalidades para dar la bienvenida oficial a una imagen renovada y a una propuesta de información reforzada.

Al subir al escenario, Patricia Pardo ha situado a los asistentes en el contexto del camino recorrido por este medio: «Hoy venimos a celebrar una nueva etapa de COOL. Una revista que nació hace seis años dentro de OKDIARIO y que, desde entonces, ha ido creciendo, cambiando y encontrando su sitio». Tras indicar las cifras de alcance logradas hasta la fecha, la presentadora ha subrayado la ambición del proyecto: «Hoy, más de dos millones de lectores al mes pasan por COOL. Y ahora queremos dar un paso más, con una nueva imagen y una apuesta muy clara por tres mundos que forman parte de su esencia: lifestyle, corazón y televisión».

Después de dar paso a una proyección visual que ha sintetizado la identidad visual y conceptual de la marca, Patricia Pardo ha puesto el foco en el liderazgo editorial y humano que sostiene la cabecera. «Un proyecto puede nacer de una idea, pero para crecer necesita a alguien que esté detrás de él todos los días. Alguien que decida qué contamos, cómo lo contamos y hacia dónde queremos ir», ha reflexionado sobre el escenario, justo antes de invitar a intervenir a Ana Márquez, directora de COOL, quien «está al frente del equipo y vive cada día su evolución».

El momento cumbre sobre el escenario ha llegado con el reconocimiento al impulso fundacional de COOL. Al presentar al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, la periodista ha ensalzado la visión que alumbró el nacimiento de la revista: «Detrás de un proyecto como este siempre hay alguien que, en algún momento, decidió apostar por él. Hace cinco años, Eduardo Inda quiso que OKDIARIO tuviera un espacio propio dedicado al lifestyle». Un espacio concebido como «una cabecera diferente dentro del periódico, con personalidad propia, que hoy afronta una nueva etapa», ha añadido Pardo.

En el tramo final del acto, Patricia Pardo ha agradecido el respaldo de todos los presentes y ha invitado a los lectores a «seguir descubriendo, disfrutando e informándose sobre todo lo que pasa en el mundo del lifestyle, el corazón y la televisión» de la mano de COOL.