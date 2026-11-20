La innovación también tuvo su espacio en la fiesta de Cool en Jimmy’s, donde Anker se sumó a la celebración para acercar a los asistentes su nuevo cargador Nano de 45 W y mostrar cómo la tecnología puede transformar algo tan cotidiano como cargar el móvil. Una propuesta que demuestra que incluso los accesorios más pequeños pueden convertirse en grandes protagonistas. Con un precio de 39,99 euros y ya disponible en el mercado, el Anker Nano 45 W se presenta como una alternativa para quienes buscan combinar diseño, inteligencia y cuidado de la batería en un único dispositivo.

Anker presenta su nuevo Nano de 45 W, un cargador que combina un diseño reducido con tecnología de inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de carga más rápida, segura y adaptada a cada dispositivo. Pensado especialmente para los usuarios de iPhone 17, también es compatible con las generaciones iPhone 16 y 15. Su principal elemento diferenciador es el chip de IA integrado, capaz de reconocer automáticamente el modelo de iPhone conectado y ajustar la curva de carga para proporcionar la potencia más adecuada en cada momento. De esta manera, no solo busca optimizar los tiempos de carga, sino también proteger la batería y favorecer su durabilidad.

Uno de sus grandes atractivos son sus cuatro modos inteligentes, diseñados para adaptarse a diferentes necesidades. El modo Carga Rápida permite aprovechar los 45 W de potencia para recuperar batería en menos tiempo. Por su parte, Protección Inteligente incorpora un sistema de refrigeración y muestra datos en tiempo real para controlar las condiciones de carga. Para quienes priorizan el cuidado de la batería, el modo Cuidado de Batería permite realizar una carga más lenta hasta el 80 %. Finalmente, Protección Activa está pensado para el uso nocturno y ayuda a reducir la pérdida de salud de la batería hasta en un 50 %, según los datos del fabricante.

El diseño también juega un papel protagonista. Anker incorpora un innovador enchufe plegable dual, que permite utilizar el cargador tanto en escritorios como directamente en la pared. Su formato compacto facilita su colocación en espacios reducidos, como detrás del sofá o en enchufes situados en rincones de difícil acceso. Una solución práctica para quienes buscan aprovechar cada centímetro sin renunciar a la comodidad.

A todo ello se suma una pantalla ajustable que muestra información sobre el estado de carga y el tiempo restante. Además, Anker apuesta por una experiencia más interactiva con alertas visuales y emojis que informan sobre el nivel de batería, incluso cuando la pantalla permanece apagada.