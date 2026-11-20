Nos estamos quedando sin adjetivos para hablar del cine de terror en 2026. De los fenómenos culturales y masivos de Obsession y Backrooms a las relecturas de mitos clásicos como La momia de Lee Cronin o la inminente Werwulf de Robert Eggers. De debuts estimulantes de la talla de Leviticus a la adaptación libre y sangrienta de la Resident Evil de Zach Cregger. El horror es el género de moda y dentro de ese oasis creativo de una industria falta de ideas –o más bien de la valentía de apostar por ellas–, el nuevo filme de Jane Schoenbrun funciona como un alzamiento identitario que pone un espejo frente a la mayoría de las propiedades intelectuales de Hollywood: Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma llega hoy a los cines españoles para reformular la nostalgia slasher, transitando lo kitsch para mirar abiertamente a un abismo de deseo, represión y regocijo queer.

A sus 39 años, la personalísima mirada autoral de Schoenbrun está fuera de toda duda. Si directores como David Robert Mitchell (Lo que esconde Silver Lake) o Panos Cosmatos (Mandy) se impregnaron de un anhelo referencial por la cultura de los 80, la cineasta hace lo propio desde una perspectiva millennial. Pero del mismo modo que ocurre con los realizadores citados, la cinta producida por MUBI y Plan B Entertainment no es complaciente con dicha atmósfera otrora. Campamento Miasma es disidente y autodestructiva para con la herencia del cine de terror adolescente. Y esa cualidad no solo es arriesgada, también resulta profundamente liberadora.

‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’: el gore erótico y la pantalla como refugio

La historia de Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma nos presenta a Kris (Hannah Einbinder), una joven y prometedora cineasta que, después de asombrar en el Festival de Sundance, es contratada para reiniciar Camp Miasma, una franquicia en pleno declive. Con el objetivo de encontrar la inspiración en el germen que dio inicio a la saga slasher, Kris acude a Billy (Gillian Anderson), la actriz original que protagonizó la primera película y que años después vive recluida y envuelta en un halo misterioso.

El encuentro deriva en una espiral de deseo, delirio y autodescubrimiento, impulsada por las magníficas interpretaciones y la química en pantalla de Einbinder y Anderson. Pero Campamento Miasma no es una simple provocación, ni una suerte de confeti de autor que busque la reacción impulsiva por delante de la subversión a la hegemonía actual de la producción en cadena de reboots, remakes y spin-offs.

Ese deseo de la protagonista no se transforma en placer. El gore erótico responde a la inquietud de no saber desligar su propia vida del metarrelato. Tal y como ya demostró en El brillo de la televisión, Schoenbrun hace que sus personajes encuentren refugio en una pantalla que es, al mismo tiempo, útero y tumba, a través de una sátira en la que la ficción no representa un decorado vacío, sino un espacio de construcción identitaria.