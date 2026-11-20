Este jueves, 19 de noviembre, el restaurante Jimmy’s de Madrid se vistió de gala para acoger una auténtica cumbre de rostros conocidos con motivo de la celebración del éxito de COOL, el vertical de OKDIARIO que empezó una nueva etapa hace unos meses. Una velada muy especial a la que no quisieron faltar numerosas personalidades de la crónica social, entre ellas Ángel Cristo (45) y Ana Herminia (43), que atendieron a los micrófonos de este medio para felicitarlo y dedicar unas palabras a sus lectores. Sin embargo, más allá de sumarse a la celebración, la pareja también aprovechó la ocasión para sincerarse sobre el momento personal que atraviesan y revelar uno de sus grandes sueños pendientes. Un deseo que les haría especial ilusión cumplir juntos, pero que, según confesaron, la edad se ha convertido en un obstáculo para hacerlo realidad.

Todo ha ocurrido cuando COOL les preguntó qué noticia les gustaría protagonizar en nuestro vertical y ambos lo tuvieron claro: «Si tuviéramos diez años menos, iríamos a por el niño. De verdad que nos encantaría, pero ya no tenemos edad», señalaban. Unas declaraciones que dejan al descubierto que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos y que les habría encantado conocerse antes para poder cumplir este sueño compartido. Y es que, aunque son conscientes de que el paso del tiempo juega en su contra, no han ocultado la ilusión que les habría hecho ampliar la familia y tener un hijo en común. Una confesión de lo más íntima y sincera con la que han demostrado que, pese a las dificultades y polémicas que han rodeado su historia de amor, siguen mirando al futuro juntos.

Sobre el momento profesional en el que se encuentran, el matrimonio también ha contado que están centrados en que Ana Herminia se recupere. Y es que la venezolana se ha sometido recientemente a una operación de espalda por la que tiene que guardar reposo. «Ana está descansando y yo soy cuidándola», decía Ángel. Aun así, destacaban que no cierran puertas a volver a participar en algún reality en un futuro. «A él le encantaría volver a Supervivientes. Pero yo como defensora. […] Pero nada de La isla de las tentaciones para mayores ni nada», bromeaba Ana Herminia. ¡Dale al play para verlo!