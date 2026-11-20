La Navidad es una de las épocas del año en las que más protagonismo adquieren los dulces tradicionales, pero Dabiz Muñoz ha vuelto a demostrar que no entiende demasiado de convencionalismos cuando se trata de gastronomía. El chef madrileño acaba de presentar los nuevos Turrones XO 2026 de El Goxo, una colección formada por cuatro propuestas que llevan la creatividad a otro nivel y que prometen sorprender en las sobremesas navideñas. Entre sus novedades hay combinaciones tan inesperadas como huevos fritos con patatas, panna cotta con trufa negra o una particular lasaña de fresas con bechamel de leche condensada. Una vez más, el cocinero apuesta por transformar recetas y sabores reconocibles en creaciones dulces que rompen con la idea clásica del turrón y convierten cada tableta en una experiencia diferente.

Cuatro turrones XO para sorprender esta Navidad

Si hay algo que caracteriza las propuestas gastronómicas de Dabiz Muñoz, es su capacidad para mezclar ingredientes que, a priori, parecen difíciles de encajar. Una filosofía que también ha trasladado a su colección navideña, en la que los sabores dulces y salados se encuentran para dar lugar a recetas poco habituales. Los cuatro nuevos Turrones XO parten de referencias conocidas, desde platos populares hasta postres clásicos y galletas, pero reinterpretadas con técnicas y combinaciones propias de la cocina del chef.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo)

La primera de las propuestas es probablemente una de las más sorprendentes de la colección. Se trata del XO Huevos Fritos con Patatas, un turrón que reproduce los sabores de uno de los platos más reconocibles de la gastronomía española. Para conseguirlo, incorpora un praliné de patatas fritas, caramelo de yema de huevo y crujiente de patatas paja, además de un toque final de sal negra. Una combinación que juega con diferentes texturas y con el contraste entre lo dulce y lo salado.

‘Panna cotta’ con trufa negra: el lado más sofisticado de la colección

Frente a la propuesta de huevos fritos con patatas, el segundo turrón de la colección apuesta por una combinación más delicada. El XO Panna Cotta con Trufa Negra toma como referencia el conocido postre italiano y lo transforma en una elaboración de chocolatería de autor. Su interior está compuesto por un praliné cremoso de nata, caramelo de miel y trufa negra, al que se añade un toque crujiente de maíz.

La trufa negra, uno de los ingredientes más apreciados de la gastronomía, aporta un matiz diferente a una receta que combina cremosidad, dulzor y contrastes de textura. Una alternativa para quienes buscan un turrón menos convencional, pero con un perfil más cercano a los postres clásicos y a los sabores de la alta cocina.

La Bestia de las Galletas, para los más golosos

La tercera novedad tiene un nombre que deja bastante claras sus intenciones: XO La Bestia de las Galletas. En esta ocasión, Dabiz Muñoz se inspira en uno de los productos más populares de la repostería para crear una tableta especialmente pensada para los amantes de las cookies.

Su elaboración reúne mazapán de mantequilla tostada, praliné de cookie dough, toffee de jengibre y cookies. Una combinación que apuesta por la intensidad y por la mezcla de diferentes texturas, con el sabor de la masa de galletas como uno de sus principales protagonistas.

La mantequilla tostada y el toffee de jengibre aportan nuevos matices a una propuesta que va mucho más allá de las tradicionales tabletas de chocolate con galleta. El resultado es uno de los turrones más golosos de la colección y una opción para quienes prefieren los sabores dulces y reconocibles.

Una lasaña de fresas con bechamel de leche condensada

La última creación vuelve a demostrar hasta dónde puede llegar la imaginación del cocinero. El XO Lasaña de Fresas y Bechamel de Leche Condensada toma como referencia un plato salado de la cocina italiana para convertirlo en un postre navideño completamente diferente.

En su interior encontramos una particular boloñesa de fresas, acompañada de praliné de almendra tostada y caramelo de tomate. A esta mezcla se suma una bechamel elaborada con leche condensada y una galleta de mantequilla a la brasa que completa la receta.

La combinación reproduce algunos de los elementos característicos de una lasaña tradicional, pero sustituyendo sus ingredientes habituales por elaboraciones dulces. Las fresas adquieren el protagonismo de la boloñesa, mientras que la bechamel de leche condensada introduce una textura cremosa y un punto goloso.