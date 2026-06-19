Dabiz Muñoz compra una parcela de 3 millones a las afueras de Madrid para levantar su nuevo gran proyecto gastronómico

Después de años buscando el emplazamiento perfecto para dar forma a la siguiente evolución de su universo gastronómico, Dabiz Muñoz parece haber encontrado por fin el lugar donde materializar uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. El cocinero madrileño, considerado durante años uno de los grandes referentes de la alta cocina mundial, habría adquirido una parcela valorada en tres millones de euros en Boadilla del Monte con el objetivo de levantar allí un nuevo restaurante. La noticia llega después de la cancelación del mediático proyecto que debía trasladar DiverXO a La Finca y supone un nuevo capítulo en la búsqueda del espacio ideal para desarrollar una propuesta gastronómica sin límites creativos. Todo apunta a que este nuevo enclave será mucho más que un restaurante: una declaración de intenciones con la que Muñoz quiere volver a revolucionar la gastronomía española.

El proyecto que sustituye al frustrado sueño de La Finca

La historia reciente de Dabiz Muñoz ha estado marcada por un objetivo muy concreto: encontrar el escenario perfecto para construir la mejor versión posible de DiverXO. Durante años, ese sueño parecía tener nombre y apellidos: La Finca, la exclusiva urbanización situada en Pozuelo de Alarcón donde el chef planeaba levantar un complejo gastronómico único.

Aquel proyecto, anunciado en 2022, contemplaba una inversión estimada de entre 12 y 14 millones de euros y estaba concebido para convertirse en uno de los restaurantes más espectaculares del mundo. El propio Muñoz lo definía como un espacio «icónico, único, rompedor y transgresor». Sin embargo, en junio de 2024 sorprendió al sector anunciando que abandonaba definitivamente la iniciativa.

Lejos de significar una renuncia, aquella decisión abrió la puerta a nuevas alternativas. El cocinero aseguró entonces que ya estaba trabajando en otras opciones capaces de dar forma a la visión que tenía para el futuro de DiverXO. Ahora, todo indica que esa búsqueda ha terminado en Boadilla del Monte.

Una parcela de tres millones para construir algo nunca visto

La adquisición de un terreno valorado en tres millones de euros supone un movimiento estratégico de enorme relevancia. A diferencia del proyecto de La Finca, donde existía una colaboración con un socio inmobiliario, en esta ocasión el chef tendría un mayor control sobre el desarrollo de la futura instalación.

La elección de Boadilla del Monte tampoco parece casual. La localidad se ha convertido en una de las zonas residenciales más exclusivas de la Comunidad de Madrid, con grandes parcelas, abundante naturaleza y suficiente espacio para albergar proyectos arquitectónicos de gran envergadura.

Precisamente el espacio ha sido siempre una de las grandes obsesiones de Dabiz Muñoz. El chef lleva años defendiendo que el futuro DiverXO debe trascender el concepto tradicional de restaurante y convertirse en una experiencia inmersiva donde gastronomía, creatividad, arquitectura y espectáculo convivan en un mismo lugar.

Aunque todavía no han trascendido detalles concretos sobre el diseño del complejo, las declaraciones realizadas por el cocinero durante los últimos años permiten intuir que la propuesta seguirá alejándose de cualquier modelo convencional.

La evolución constante de un cocinero que no acepta límites

Si algo ha caracterizado la trayectoria de Dabiz Muñoz es su incapacidad para permanecer inmóvil. Desde la apertura del primer DiverXO hasta la expansión de marcas como StreetXO, RavioXO o GoXO, el madrileño ha construido una carrera basada en la reinvención constante.

Esa filosofía explica también su empeño en encontrar un nuevo hogar para su restaurante insignia. Después de más de una década instalado en el Hotel NH Eurobuilding, el chef considera que ha llegado el momento de desarrollar una versión completamente nueva de su proyecto gastronómico.

De hecho, en diversas intervenciones públicas ha asegurado que lo que prepara no será una simple mudanza. Su intención pasa por redefinir completamente el ADN del restaurante y volver a cuestionar los límites de la alta cocina contemporánea.

El objetivo no es únicamente conservar las tres estrellas Michelin que posee DiverXO, sino construir una experiencia capaz de marcar un antes y un después dentro de la gastronomía internacional.