DiverXO cae al noveno puesto de los mejores restaurantes del mundo y sale del top 5 tras cuatro años entre los primeros

Dabiz Muñoz ha perdido posiciones en la última edición de los premios The World’s 50 Best Restaurants. DiverXO, el restaurante madrileño del chef, ha descendido del cuarto al noveno puesto en la clasificación de 2026, presentada este miércoles en una gala celebrada en el Teatro Municipal de Lima (Perú). Un resultado que supone su salida del top 5, donde llevaba cuatro años consecutivos, y que contrasta con el protagonismo que ha adquirido otro establecimiento español: el Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, que se ha alzado con el primer puesto y ha sido elegido mejor restaurante del mundo. La gastronomía española vuelve así a situarse en lo más alto del panorama internacional, aunque con cambios importantes en el reparto de posiciones entre sus representantes.

DiverXO pierde cinco posiciones en la clasificación mundial

La nueva clasificación de The World’s 50 Best Restaurants ha dejado un resultado menos favorable para Dabiz Muñoz. Su restaurante, DiverXO, situado en Madrid, ha pasado de ocupar la cuarta posición en 2025 a situarse en el noveno puesto en 2026. Son cinco posiciones menos en un listado que reúne algunos de los establecimientos gastronómicos más reconocidos del planeta y que cada año despierta una enorme expectación entre profesionales y aficionados a la alta cocina.

El descenso supone, además, que el restaurante del chef madrileño abandone el grupo de los cinco mejores del mundo después de cuatro ediciones consecutivas dentro de ese selecto conjunto. Aunque continúa entre los diez primeros, el movimiento refleja un cambio significativo en el ranking internacional, especialmente después de varios años en los que DiverXO había conseguido mantenerse en posiciones destacadas.

La novena posición no resta relevancia a la trayectoria del establecimiento, que continúa siendo uno de los grandes nombres de la gastronomía española y una de las propuestas más reconocidas internacionalmente. Sin embargo, el resultado de esta edición marca una diferencia respecto a los últimos años y sitúa al restaurante fuera de los puestos de cabeza.

Etxebarri arrebata el primer puesto y devuelve a España a lo más alto

La otra gran noticia de la gala ha sido el triunfo del Asador Etxebarri, que se ha convertido en el mejor restaurante del mundo en 2026. El establecimiento, ubicado en Axpe, en el valle de Atxondo (Bizkaia), está dirigido por Bittor Arginzoniz, un cocinero de 66 años que lleva décadas desarrollando una propuesta gastronómica centrada en el dominio de las brasas.

Etxebarri ha conseguido así el reconocimiento que llevaba años persiguiendo. En las dos ediciones anteriores había ocupado el segundo puesto, en 2024 y 2025, y finalmente ha logrado colocarse en lo más alto de la clasificación. Su cocina se caracteriza por conceder un papel protagonista al fuego y a la materia prima, con elaboraciones en las que la parrilla se convierte en el principal recurso técnico.

El restaurante toma el relevo del peruano Maido, que encabezó la lista en 2025. Arginzoniz, por su parte, ha explicado tras recibir el reconocimiento que nunca ha trabajado pensando en conseguir una posición en un ranking, sino en que los clientes salgan satisfechos de su experiencia. Una filosofía que ha acompañado al cocinero desde que abrió el establecimiento en su localidad natal en 1990.

Los otros restaurantes españoles que aparecen en la lista

La presencia española en la clasificación de 2026 no se limita a Etxebarri y DiverXO. Enigma, el restaurante barcelonés de Albert Adrià, también ha conseguido mejorar su posición y ha pasado del puesto 33 al 29. Un ascenso de cuatro posiciones que le permite avanzar dentro de los cincuenta mejores establecimientos del mundo.

En cambio, Elkano, situado en Getaria (Guipúzcoa) y dirigido por Aitor Arregi, ha experimentado un retroceso. El restaurante vasco ha descendido del puesto 24 al 33, perdiendo nueve posiciones respecto a la edición anterior.

La representación española también continúa en la clasificación ampliada, que incluye los restaurantes situados entre los puestos 51 y 100. Quique Dacosta aparece en la posición 65, mientras que Cocina Hermanos Torres se estrena en el ranking en el puesto 78. Aponiente, de Ángel León, ocupa el número 84, Txispa entra directamente en el 85 y Mugaritz desciende hasta el puesto 87.