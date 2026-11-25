Se va uno de los grandes aspirantes al bote de Pasapalabra, y no lo hace por haber sido eliminado. El programa estrella de Antena 3 ha vivido un giro inesperado este miércoles con la retirada voluntaria de Moisés Laguardia, tras sumar 54 entregas en esta segunda etapa en el concurso. Su adiós se ha comunicado al arrancar la emisión, mediante una grabación difundida por el propio formato, justo en la jornada en la que tenía previsto defender su continuidad en la Silla Azul tras el resultado de la tarde anterior.

En su mensaje ante la cámara, el concursante de Alfaro ha querido salir al paso de posibles especulaciones, y ha dejado claro desde el primer momento que «todo está bien» en su estado general, pero ha explicado que el ritmo habitual del programa ha terminado pasándole factura. Según sus propias palabras, compaginar su empleo habitual con las largas jornadas de estudio que exige preparar cada tarde le ha provocado un «desgaste físico y mental» que ya no podía aguantar. A ello se suma el esfuerzo que implica mantener la presión y la exposición propias de la televisión diaria.

«He sido muy feliz durante este tiempo, pero ha llegado el momento de apartarme a un lado y seguir viendo el programa desde la barrera», ha comentado. La salida pone fin a un recorrido reciente que comenzó a principios de septiembre, cuando Moisés regresó al programa conducido por Roberto Leal para cubrir la baja repentina de Javier Alonso. Durante estos 54 programas, el participante logró acumular 24.600 euros, una cifra que se suma a los 162.000 euros obtenidos en su etapa anterior -de 245 emisiones-, para elevar su balance global en el espacio a 186.600 euros.

El historial completo de Moisés Laguardia en Pasapalabra señala cómo el concursante ya había dejado huella antes de su última etapa: debutó en diciembre de 2014 en Telecinco -donde sumó nueve programas y 9.000 euros-, volvió en verano de 2016 en un especial y, tras imponerse a Pablo Díaz, encadenó otros 37 programas con 33.600 euros más.

Más tarde, ya en Antena 3 en su larga etapa desde mayo de 2023 hasta mayo de 2024, alcanzó los 245 programas y protagonizó uno de los duelos más recordados y tensos de la historia moderna del formato frente a Óscar Díaz (con más de 150 enfrentamientos directos, 63 victorias y 34 empates registrados hasta mediados de mayo de 2024), un pulso que se prolongó hasta el bote de 1,8 millones de euros ganado por Óscar.

En esta etapa más reciente, sus duelos más intensos han sido contra David Trigo -con victorias alternas, empates y tardes en las que ha rozado el premio en AlaZ-, y ha definido su paso como «una etapa increíble» en la que ha sentido el apoyo constante del público.

Más allá de las cifras y del cansancio acumulado, el vídeo ha servido para agradecer el trato recibido por todo el equipo técnico y de producción, así como para dedicar palabras de afecto a David Trigo, su principal contrincante en estas semanas y a quien ha definido no sólo como un gran rival de juego, sino también como «un amigo». Antes de comenzar AlaZ, Trigo también ha dedicado una emotiva despedida a Moisés.

Con su renuncia, la silla ha quedado vacante para que dos nuevos aspirantes disputaran el acceso al plató, mientras el concursante riojano inicia una pausa para «cargar pilas» y recuperar energías lejos de los focos.