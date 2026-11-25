Anabel Pantoja ha conseguido lo que, hasta hace poco, muchos consideraban completamente impensable: reunir a sus dos primos, Kiko e Isa Pantoja, bajo un mismo techo. Todo ocurrió el pasado domingo, 22 de noviembre, cuando tuvo lugar el cumpleaños de Alma, la hija de la influencer. Para celebrar esta fecha tan especial, la sevillana organizó una fiesta infantil en Sevilla ambientada en el universo de las princesas Disney, en la que, como no podía ser de otra manera, no faltaron sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, más allá de los detalles de la celebración, fueron los dos hijos de la tonadillera quienes acapararon todas las miradas. Y es que, pese al distanciamiento que existe entre ellos, ninguno quiso perderse esta especial cita. Así lo ha desvelado la propia Anabel a través de un vídeo compartido en su perfil oficial de Instagram, donde se puede ver la llegada de los hermanos acompañados de sus respectivas parejas.

Aunque se desconoce si Kiko e Isa se saludaron durante la fiesta o si mantuvieron algún tipo de conversación, lo que es una realidad es que compartieron espacio y tiempo. Una situación que no se daba desde que coincidieron en el hospital de Gran Canaria tras el ingreso de la pequeña Alma en enero de 2025. Y es que desde que salió a la luz la mala relación que mantienen los hijos de Isabel Pantoja, Anabel siempre ha preferido mantenerse al margen. De hecho, su relación con ambos no se ha visto afectada en ningún momento por los problemas familiares. Y el cumpleaños de su pequeña es una gran prueba de ello.

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En el vídeo se puede ver cómo Anabel Pantoja saluda animadamente a Kiko y a su pareja, Lola García, a su llegada. Más tarde, aparece Asraf Beno en escena con un gran regalo en sus brazos para la pequeña Alma y, seguidamente, lo hace Isa Pantoja, aunque en su caso, lo hace de espaldas, abrazada tanto a Anabel como a Merchi, la madre de esta y con la que también mantiene una estrecha relación. Pero la gran pregunta ahora es: ¿habrá servido este reencuentro para tender puentes entre los dos hermanos y dejar a un lado sus diferencias?

Cabe destacar que hace tan solo unos meses, Kiko Rivera desveló en ¡De viernes! que se había puesto en contacto con Isa para arreglar las cosas. Sin embargo, no había obtenido ningún tipo de respuesta clara por su parte. Una postura que ella misma aclaró más adelante cuando señaló en el mismo plató que le daba miedo arreglar las cosas con Kiko por si volvía a ocurrir lo mismo y volvía a pasarlo mal. Y tal vez por eso no se haya atrevido a dar el paso de dejar atrás las diferencias. No obstante, se desconoce si ha cambiado de opinión y si en el cumpleaños de Alma disfrutaron de un buen rato juntos o, por el contrario, prefirieron mantenerse separados.