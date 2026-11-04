Isa Pantoja reacciona a la entrevista de Kiko Rivera en ‘El Hormiguero’ con una frase demoledora: «Yo solo veo Telecinco»

Hace tan solo unos días, Kiko Rivera regresaba a los platós de televisión tras varios meses alejado del foco mediático, después de haber sufrido un segundo ictus. Lo hacía de la mano de Pablo Motos en El Hormiguero, donde se sinceró sobre algunos de los aspectos más personales de su vida. Desde la buena relación que mantiene actualmente con su madre, Isabel Pantoja, hasta las secuelas que le ha dejado su último revés de salud, pasando por el lanzamiento de su primer disco. Una entrevista en la que el DJ volvió a hacer gala de su habitual ironía, sin esquivar las cuestiones más delicadas. Sus declaraciones no han pasado desapercibidas y, como no podía ser de otra manera, han despertado numerosas reacciones, especialmente por todo lo relacionado con su entorno familiar. De hecho, una de las grandes incógnitas era cómo habrían sentado sus palabras a su hermana, Isa Pantoja, quien continúa sin mantener ningún tipo de contacto con la intérprete de Marinero de luces.

Desde que salió a la luz dicha entrevista, la hija pequeña de la tonadillera ha optado por el más absoluto silencio, pero ha sido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas donde ha tenido que enfrentarse a las preguntas de los reporteros de Europa Press. Estos directamente quisieron saber si había visto la entrevista de su hermano, e Isa contestó con un rotundo «no». Pero lo hizo a través de una contundente frase que no ha pasado desapercibida. «No he visto nada. […] Es que yo solo veo Telecinco, entonces… Es que no me interesa nada lo de otras cadenas. Lo siento», decía sin querer entrar en mayores detalles, pero dejando más que claro que en sus planes no se encuentra el reconciliarse con sus familiares.

Las declaraciones de Kiko que podrían haber sentado mal a Isa

Entre todas las declaraciones que pronunció Kiko Rivera durante su entrevista en El Hormiguero, sin duda destacaron las que hizo en referencia a cómo su madre había estado a su lado en el segundo ictus que había sufrido. Tanto es así, que aprovechó su presencia en el programa para confesar que se arrepentía de haber estado seis años sin hablarse con su madre, así como también lanzó un mensaje en que todos los hijos deberían hablarse con su progenitora.

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«El abrazo de una madre no lo iguala nada. Si alguien no se habla con una madre, que dé el paso porque está perdiendo el tiempo. Sentía frío, silencio, la oscuridad… Pero esta vez tenía el abrazo de mi madre. Llevábamos seis años sin hablarnos. Malditos seis años. El abrazo de una madre no lo iguala nadie», confesaba visiblemente emocionado. Sin embargo, sus palabras no han convencido a su hermana, quien ha elegido mostrarse impasible al respecto y continuar sin mantener ningún tipo de contacto con la cantante.