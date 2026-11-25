Detrás de Plex se encuentra un joven zamorano que ha conseguido transformar su afición por los videojuegos en una carrera seguida por millones de personas. Conocido por sus retos, viajes y aventuras alrededor del mundo, Daniel Alonso Agúndez se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares de España. Su relación con Aitana, sus participaciones en La Velada del Año y sus recientes proyectos audiovisuales han aumentado todavía más su popularidad. Pero ¿quién es realmente el youtuber y cómo ha llegado hasta aquí?

¿Cuál es el nombre real y la edad de Plex?

Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso Agúndez, nació el 20 de septiembre de 2002 en Toro, un municipio de la provincia de Zamora. Por tanto, tiene 24 años. Desde muy joven mostró interés por el mundo audiovisual y comenzó a publicar contenido en internet cuando todavía era adolescente. Su canal de YouTube, YoSoyPlex, fue creciendo progresivamente hasta convertirse en uno de los más seguidos del panorama español, con cerca de 15 millones de suscriptores.

Su contenido inicial estaba centrado principalmente en videojuegos, especialmente Fortnite, con partidas, montajes y vídeos de entretenimiento. Sin embargo, decidió cambiar de rumbo y apostar por formatos más ambiciosos. En una entrevista explicó que dejó los estudios con 17 años para centrarse en su carrera digital, aunque todavía le quedaron dos asignaturas para terminar Bachillerato.

Sus vueltas al mundo y su salto a la televisión

Uno de los proyectos que marcaron un antes y un después en su trayectoria fue su particular vuelta al mundo en 80 días, publicada en YouTube en 2023. Durante aquella aventura recorrió más de 15 países acompañado de sus amigos y compartió con sus seguidores experiencias, culturas y situaciones de todo tipo. Posteriormente, realizó nuevos viajes internacionales, convirtiendo las expediciones en una de las señas de identidad de su canal.

Su relación con Aitana

En el terreno sentimental, Plex mantiene una relación con la cantante Aitana, una de las artistas españolas más reconocidas del momento. La pareja hizo pública su relación en 2025, después de meses de rumores y apariciones juntos. El propio creador de contenido explicó que se conocieron durante una de sus vueltas al mundo y que sus primeras citas tuvieron lugar en Japón, República Dominicana y Nueva York.

En una entrevista reconoció que estaba atravesando una etapa especialmente feliz y que conocer a la cantante había sido una de las experiencias más bonitas de aquel viaje.

Una curiosidad que pocos conocen

Una de las anécdotas más llamativas de Plex tiene que ver con una promesa que se hizo cuando apenas tenía unos miles de seguidores. En 2017, cuando su canal contaba con aproximadamente 2.600 suscriptores, aseguró que algún día conseguiría llegar a los 100.000. Ocho años después, aquella meta se había quedado muy pequeña frente a una comunidad que ronda los 15 millones.

Además, mide aproximadamente 1,97 metros y es un apasionado de los coches deportivos. Su historia demuestra cómo un proyecto que comenzó con vídeos de videojuegos terminó convirtiéndose en una carrera profesional con presencia internacional.