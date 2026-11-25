Antes de los éxitos de la taquilla veraniega, liderados por Toy Story 5, La odisea y Spider-Man: Brand New Day, el box office internacional ya tuvo dos largometrajes que hicieron despegar la recaudación del mes de abril. Uno fue, por supuesto, Super Mario Galaxy. El otro es el biopic musical más taquillero de la historia del cine: Michael. El filme que repasa el ascenso al estrellato del rey del pop logró aunar 1.028 millones de dólares en la cartelera mundial y ahora, después de cinco meses y medio de su paso por el mercado del alquiler y compra, la cinta llega al streaming dispuesta a brillar también dentro de las plataformas online.

Protagonizada por Jaafar Jackson –el sobrino en la vida real del cantante–, la cinta de Lionsgate no estuvo exenta de problemas en su producción. Michael tuvo que reescribir y volver a grabar su tercer acto, ya que originalmente, la historia abordaba al final las acusaciones de abuso infantil que pesaron sobre Michael Jackson en 1993. Un clímax que chocaba directamente con los acuerdos legales vinculados a Jordan Chandler y que obligaron a una reestructuración narrativa que implicó 22 días de rodaje y un sobrecoste de 15 millones de dólares adicionales. Toda una serie de complicaciones que llevaron a que el estreno se pospusiera todo un año y que el presupuesto final rondase los 200 millones de dólares.

‘Michael’: el biopic musical que dividió a la crítica y al público, aterriza en el streaming

Según la sinopsis oficial, Michael nos narra desde los inicios en el mundo de la música como líder de los Jackson Five hasta convertirse en la visionaria estrella que cambió por completo la industria del entretenimiento.

Aparte de Jaafar en el papel protagonista, el elenco tiene a Juliano Krue Valdi como el joven Michael Jackson, a Colman Domingo como el malvado padre de este, Josep Jackson, a Nia Long como su madre, Katherine Jackson, y a Miles Teller en el rol de John Branca, su abogado, entre otros.

Superando a Bohemian Rhapsody como la cinta biográfica musical más taquillera de la historia, el trabajo dirigido por Antoine Fuqua fue uno de esos raros casos en los que la prensa internacional machaca sin piedad un trabajo audiovisual y el público la salva: tuvo un 38% de reseñas positivas de la crítica internacional y un 97% de la aprobación popular en Rotten Tomatoes.

Desde el 24 de noviembre, Michael está disponible en la plataforma de SkyShowtime y Movistar Plus (Ficción Total).

¿Habrá una segunda parte?

Lionsgate confirmó hace meses que Michael 2 estaba en camino, con un estreno previsto para el 2028. La secuela narrará la etapa posterior a la gira de Bad (1988) y el propio Jaafar Jackson ha señalado que también se abordarán las grandes polémicas de su vida posterior, incluyendo las denuncias de los abusos sexuales contra la estrella de la música. Aunque se desconoce cómo salvarán la problemática legal que los herederos firmaron en el caso de Chandler.