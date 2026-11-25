La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. El próximo domingo, 29 de noviembre, los españoles volverán a las urnas para votar en unas elecciones generales que están dando mucho que hablar. Y es que, con motivo de los tiempos convulsos que vive nuestro país, cada vez son más los rostros conocidos que han dejado a un lado la discreción para posicionarse públicamente y dar a conocer sus preferencias políticas. En medio de este revuelo, una canción en apoyo a Pedro Sánchez se ha convertido en todo un fenómeno viral en las redes sociales, donde numerosas famosas se han sumado a la tendencia bailando al ritmo de su letra. Una de las primeras en hacerlo fue Laura Escanes, después le siguió Loles León y ahora ha sido Sofía Suescun quien se ha sumado a este trend para motivar a sus seguidores a votar al PSOE. Un movimiento que no ha pasado desapercibido y que, para sorpresa de muchos, ha generado la reacción del propio Pedro Sánchez.

En el vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram, la ex concursante de Gran Hermano aparece haciendo dominadas en la playa de Benidorm mientras escucha el tema mencionado, el cual se deshace en halagos hacia la política del líder socialista. En el pie de foto, la influencer se limita a mencionar la cuenta de Pedro Sánchez y es este el que, lejos de mantenerse en silencio, ha decidido responder en los comentarios: «Esa FUERZA de la gente», escribía junto a un emoji de un corazón y un bíceps.

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Las reacciones no se han hecho esperar, y el post no ha tardado en llenarse de comentarios de todo tipo. Y es que, mientras que ha habido internautas que han aplaudido a Sofía Suescun por su posicionamiento, otros no han dudado en criticarlo. «Cuando invadan la playa donde estás y no puedas tomar el sol ni ponerte un bikini, a ver a quién votas», «Yo debo vivir en una simulación», «Espera que te expropien los pisos y las viviendas que tienes», «Anda ya, lo que te faltaba…», «¿Cuánto te ha pagado el PSOE por subir esto?», «Se ve que ni con dos accidentes de tren la gente despierta», «Otra descelebrada», escribían algunos de ellos.

Cabe destacar que Sofía Suescun no ha sido la única que ha conseguido que Pedro Sánchez le responda en plena campaña electoral. Laura Escanes, la influencer que también se ha hecho viral por hacer el challenge que desvela que va a votar al PSOE, también ha recibido un mensaje de la propia cuenta oficial del partido con un escueto pero significativo mensaje: «¡SÍ!».