La revista Lecturas parece haber encontrado en la actualidad política un nuevo filón para sus portadas. Si la semana pasada dedicaba ocho páginas a Pedro Sánchez, presentándolo en su faceta más familiar y sentimental, este miércoles ha cambiado al presidente del Gobierno por dos de las artistas españolas con mayor proyección internacional: Aitana y Rosalía. La publicación vuelve a poner el foco en las elecciones del próximo 29 de noviembre y rescata las declaraciones de ambas cantantes sobre la necesidad de votar, defender las libertades y evitar retrocesos sociales. Una apuesta editorial que no pasa inadvertida, especialmente después de haber convertido al líder socialista en protagonista de su anterior número con una entrevista que parecía más propia de un reportaje de corazón que de un encuentro sobre la actualidad del país.

El cambio de protagonistas no ha supuesto, sin embargo, un cambio de enfoque. Lecturas recupera las intervenciones públicas de Aitana y Rosalía para construir una portada con un marcado trasfondo político, en la que las dos artistas aparecen vinculadas a la defensa de los derechos conquistados y a la importancia de participar en las urnas. La elección llega, además, después de que otros rostros conocidos hayan aprovechado sus apariciones públicas para pronunciarse sobre la convocatoria electoral. La revista ha encontrado así una nueva oportunidad para trasladar el debate político al terreno de las celebridades, aunque las protagonistas de esta semana no hayan realizado declaraciones específicas a la publicación para este reportaje.

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En el caso de Aitana, la revista recupera las palabras que pronunció al recibir el premio Mujer del Año GQ, donde habló de las dificultades que atraviesa buena parte de la juventud española. «Tengo 27 años, sé que estoy en una situación muy privilegiada, pero me es inevitable pensar, sobre todo, en la gente de mi generación, a los que les es imposible independizarse, vivir una vida tranquila», manifestó la cantante. También reivindicó el papel de las mujeres que lucharon por conseguir derechos y libertades y defendió una sociedad en la que se respete a quienes piensan de manera diferente. «Que se respeten los derechos de todo el mundo. Y que sigamos avanzando, no retrocediendo», añadió.

Un discurso que adquiere otra dimensión cuando se pone en contexto con la situación económica de la propia artista. A sus 27 años, Aitana cuenta con un patrimonio inmobiliario valorado en unos 4,5 millones de euros, repartido entre cuatro propiedades: dos destinadas a sus residencias en Madrid y Miami y otras dos que mantiene alquiladas. Una realidad económica muy alejada de la que viven muchos jóvenes de su generación, precisamente el colectivo al que hacía referencia durante la entrega de premios. La cantante no ha ocultado que es consciente de sus privilegios, pero la distancia entre su situación patrimonial y las dificultades para acceder a una vivienda vuelve especialmente llamativo el mensaje que ahora recupera la revista.

Rosalía es la otra gran protagonista de la portada. Lecturas ha rescatado su intervención durante los 40 Music Awards, celebrados en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde la artista entregó el premio Fenómeno Cultural del Año a Guitarricadelafuente por su participación en La bola negra. La cantante aprovechó el momento para reivindicar la importancia de las obras que recuperan figuras como Federico García Lorca y recordar que determinados derechos siguen necesitando protección. «Cuando los tiempos son convulsos y todo es cuestionado, películas como La bola negra son más necesarias que nunca. Nos recuerdan que hubo figuras como Lorca, que a través de su poesía expresó algo tan difícil de expresar en su época, precisamente por eso, hoy en día hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo», aseguró.

La intervención de Rosalía se ha convertido en uno de los argumentos que la publicación utiliza para acompañar el mensaje de su nueva portada. Sin embargo, la artista también ha protagonizado titulares estos días por cuestiones bastante más alejadas de la política. Entre ellas, su exclusiva vivienda en la calle Pintor Rosales de Madrid, un proyecto arquitectónico firmado por Joaquín Torres que contempla un espectacular tríplex con varias plantas, terrazas privadas, espacios abiertos y hasta un estudio de grabación integrado. Una propiedad de lujo que contrasta con la preocupación por el acceso a la vivienda que también ha aparecido en las declaraciones recuperadas de Aitana.

La revista tampoco ha pasado por alto el lado más personal de ambas artistas durante la gala barcelonesa. Aitana dedicó uno de sus reconocimientos a sus amigas de Sant Climent de Llobregat, que estuvieron presentes entre el público y a las que considera un apoyo fundamental. Rosalía, por su parte, tuvo un recuerdo muy especial para su hermana Pili, directora creativa y compañera imprescindible en sus proyectos artísticos. «Gracias por ser mi mejor amiga y la mejor hermana, y una artistaza visual. Me siento muy feliz de poder seguir creando universos contigo», expresó sobre el escenario.

Así, después de abrir sus páginas a Pedro Sánchez con una entrevista centrada en su familia, sus raíces y su relación con Begoña Gómez, Lecturas vuelve a utilizar su escaparate más visible para poner sobre la mesa el contexto electoral. De la intimidad del presidente del Gobierno a las reivindicaciones políticas de Aitana y Rosalía, la publicación encadena dos portadas en las que la actualidad política comparte espacio con los rostros más populares del panorama nacional. La diferencia es que, esta vez, el mensaje llega a través de dos cantantes que no han concedido una entrevista electoral a la revista, sino cuyas declaraciones públicas han sido recuperadas y reunidas bajo un mismo enfoque editorial.