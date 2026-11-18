La portada de Pedro Sánchez en la revista Lecturas ha revolucionado el panorama político y social, y en COOL hemos querido comprobar qué piensa realmente la calle sobre esta inesperada incursión del presidente del Gobierno en la prensa del corazón. Sánchez ha concedido su entrevista más personal a la publicación, en la que habla de su familia, de Begoña Gómez, de sus padres y hasta de sus gustos y aficiones, mostrando una faceta mucho más íntima y alejada de los focos de la política. Sin embargo, la expectación que ha despertado la exclusiva no se ha traducido precisamente en unanimidad.

Hemos salido a preguntar a los ciudadanos qué les parece que el presidente protagonice una portada de estas características y si consideran que es una buena estrategia o una maniobra para desviar la atención. Las respuestas han sido de todo menos tibias: algunos han llegado a calificarlo de «chonicracia», mientras que otros han cargado duramente contra Sánchez y han interpretado esta aparición como otra forma de seguir engañando a los ciudadanos. ¿Ha conseguido el presidente acercarse a la gente o ha provocado justo el efecto contrario? En COOL ponemos el micrófono delante de los ciudadanos. Dale al play y descubre lo que nos han contado.