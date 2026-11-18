La presentadora del programa Espejo Público de Antena 3, Susanna Griso, ha iniciado su entrevista de este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la pregunta: «¿Qué tiene que pasar en España para que usted dimita?». La comunicadora ha aludido a las tragedias ferroviarias en las que ha habido 115 fallecimientos, la invasión de Ceuta, así como los casos de corrupción que rodean a su entorno personal y político, entre otros asuntos. El dirigente socialista ha respondido: «Yo creo que he asumido la responsabilidad política».

«115 muertos en dos accidentes de tren en nueve meses; cuatro años sin presentar presupuestos, ni siquiera hacer el amago de presentarlos; un rosario de casos de corrupción, algunos condenados, otros en proceso como Ábalos, Santos, Cerdán; las presuntas cloacas; el rescate de Ultra; la imputación de toda la cúpula de la SEPI; la imputación de la directora de la Guardia Civil y de la gerente del PSOE; la condena a su hermano, al Fiscal general del Estado; el juicio oral abierto a su mujer. ¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?», ha iniciado Griso la entrevista a Pedro Sánchez.

Ante esa pregunta, el presidente ha asegurado que él ha «asumido la responsabilidad política en aquellos casos» que les «han afectado» tanto por corrupción como por «tragedias o crisis que haya vivido este país». «Yo soy el presidente también de la pandemia, también de los shocks energéticos derivados de la guerra de Ucrania o también de la guerra de Irán y por supuesto, también de las DANA, como por ejemplo la de Valencia», ha relatado el presidente del Gobierno.

En ese sentido, ha tratado de defender que el Gobierno ha respondido «siempre de la misma forma»: «Dando la cara, estando con las víctimas, dando respuestas y asumiendo las responsabilidades».

«La administración de Rajoy también se enfrentó a una tragedia ferroviaria como fue la de Angrois y el PSOE no pidió la dimisión, pero el PP la ha pedido ahora», ha reprochado Sánchez a los populares. «Nosotros hemos asumido esa responsabilidad y ahora estamos trabajando con los representantes de los trabajadores para mejorar esa seguridad», ha ahondado.

Contra Mazón y Ayuso

Acto seguido, el presidente ha esparcido culpas a dirigentes del PP sin entrar más allá en el fondo de la cuestión. «Carlos Mazón, que yo sepa, no ha dimitido y sigue siendo diputado», ha espetado en alusión al que fuera el presidente de la Generalitat Valenciana durante la DANA.

También ha lanzado vituperios contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por tomar una «decisión tan dramática durante la pandemia» de no haber «derivado a los hospitales a los mayores de las residencias». «No ha asumido ninguna responsabilidad política», ha recriminado el presidente a la líder del PP de Madrid.

Acto seguido, puso sobre la mesa un dato sin vinculación con la pregunta de Susanna Gristo para exaltar la gestión del Gobierno: «Ayer tuvimos una muy buena noticia por parte de la Comisión Europea; somos la gran economía europea que más va a crecer de nuevo este año al 2,6% y que más empleo va a concentrar de toda Europa». «Eso no significa que esté satisfecho, pero es indudable que hoy, España está mucho mejor que en 2018 y nuestra aspiración es que en 2030 esté aún mejor», ha apostillado.