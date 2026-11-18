El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los jueces de los casos de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, de haber «forzado el derecho penal». «Tiene mucho que ver con la imposibilidad del PP de ganar las elecciones», ha valorado el dirigente socialista este miércoles en una entrevista en Antena 3.

Begoña está procesada por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, mientras que el hermano de Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

El jefe del Ejecutivo critica ambas causas: «Me parece haber traspasado una línea roja que es absolutamente inasumible en el sistema político español»: «Se está forzando simplemente por el hecho de que David Sánchez sea mi hermano o Begoña Gómez sea mi mujer». El líder socialista lo ha vinculado no sólo con lo que él ha llamado una «imposibilidad» del PP de «ganar las elecciones y de plantear una alternativa diferente a la que nosotros estamos planteando».

Acto seguido, a preguntas de la periodista Susanna Griso, el presidente ha matizado: «No acuso». Y ha justificado su postura con el siguiente argumento: «El abogado de mi hermano, uno de los elementos que ha planteado durante el juicio de David y también en los recursos que se están planteando, porque no estamos hablando de una sentencia en firme, es precisamente que a mi hermano se le está juzgando y se le ha condenado por ser el hermano del presidente del Gobierno».

Cloacas del PSOE

El presidente, además, ha asegurado que no conocía al detalle la causa de las presuntas cloacas del PSOE que habrían intentado amedrentar con amenazas y coacciones a la juez instructora del caso contra el hermano de Sánchez, Beatriz Biedma: «En este caso me pierdo».

Y, seguidamente, se ha desligado del caso: «Esto está ahora mismo bajo investigación e insisto en que, si usted lee el auto del juez Pedraz, dice que no hay ninguna vinculación entre el PSOE y este caso». «Si se hubiera producido para mí gravísimo», ha sostenido el presidente, pero recalcando que sólo «en caso de que se hubiera producido, que caigan las responsabilidades en quien lo haya realizado». «Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso», ha vuelto a asegurar.

En ese mismo sentido, Sánchez ha echado balones fuera cuando se le ha recordado que llevaba en su programa electoral la supresión de los aforamientos: «Esa es una propuesta que lógicamente tiene que ser debatida y aprobada en el Congreso de los Diputados». «Y si no hay una mayoría parlamentaria para sacarla, pues es difícil que la pueda cumplir», ha lamentado, para posteriormente llamar al voto al PSOE: «Por eso pido 176 escaños progresistas». La cita del dirigente socialista en Espejo Público es su último acto público antes del cara a cara electoral que celebrará la Academia de la Televisión este jueves