El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha atribuido la construcción de un millón de viviendas en toda España pese a que las estadísticas no permiten acreditar cuántas promovió y entregó directamente el Ejecutivo. Desde 2023 sólo se terminaron 47.346 viviendas protegidas hasta junio de 2026, incluidas las autonómicas, municipales y privadas.

Sánchez ha presumido en Espejo Público, en una entrevista a Susana Griso, de haber construido un millón de viviendas durante su mandato, pero esa cifra no acredita la actividad constructora de su Ejecutivo. El dato confunde el conjunto de viviendas terminadas en España, impulsadas mayoritariamente por el sector privado, con las viviendas promovidas y entregadas directamente por la Administración central. Una diferencia fundamental que impide atribuir al Gobierno la construcción de todo ese parque residencial.

Las estadísticas oficiales del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana muestran una realidad muy distinta cuando se analiza específicamente la vivienda protegida. Entre julio de 2018 y junio de 2026 se terminaron 85.032 viviendas protegidas en España, mientras que desde enero de 2023 hasta junio de 2026 la cifra ascendió a 47.346. Y ni siquiera esas cantidades pueden atribuirse íntegramente al Ejecutivo de Sánchez, puesto que incluyen promociones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas privadas.

La afirmación de Sánchez tampoco se sostiene cuando se examina el volumen total de construcción residencial. Según las estadísticas del propio ministerio de Vivienda, entre enero de 2018 y junio de 2026 se terminaron 749.987 viviendas, una cifra que incluye incluso los meses anteriores a su llegada a La Moncloa. Es decir, faltan más de 250.000 inmuebles para alcanzar el millón del que presume el presidente.

El jefe del Ejecutivo reiteró esta afirmación en una entrevista publicada el 14 de noviembre, en la que aseguró que durante su mandato se construyó «en torno a un millón de viviendas», de las cuales un 13% serían protegidas. También sostuvo que ya estaban construidas y entregadas más de 80.000 de las 184.000 viviendas asequibles comprometidas en 2023. Sin embargo, las estadísticas generales de construcción no permiten verificar esa última afirmación, que exige identificar las promociones concretas y comprobar sus entregas.

Casi 9 de cada 10 viviendas son privadas

El desglose de las cifras oficiales desmonta otra parte del relato del presidente. De las 749.987 viviendas terminadas entre enero de 2018 y junio de 2026, aproximadamente el 88% corresponde al mercado libre. Las viviendas protegidas con calificación definitiva sumaron 90.005, apenas el 12% del total. Por tanto, el grueso de la actividad constructora corresponde a promociones destinadas al mercado libre y no a la creación de un parque público de vivienda asequible.

La diferencia resulta especialmente significativa porque Sánchez utiliza la construcción residencial como uno de los principales argumentos para defender su gestión frente a la crisis de acceso a la vivienda. Sin embargo, los certificados de fin de obra no identifican por sí solos qué administración impulsó cada promoción, quién la financió o cuántas viviendas terminaron incorporándose al parque público.

Además, las cifras de vivienda protegida tampoco equivalen necesariamente a nueva construcción pública. Las estadísticas incluyen viviendas promovidas por distintas administraciones y operadores privados, y las calificaciones definitivas pueden comprender determinados inmuebles rehabilitados. En consecuencia, ni siquiera las 90.005 viviendas protegidas pueden presentarse como viviendas nuevas construidas directamente por el Gobierno central.

184.000 casas prometidas y no entregadas

La distancia entre los anuncios y las realizaciones también afecta al compromiso de 184.000 viviendas asequibles formulado por Sánchez en 2023. De nuevo, a partir de información del ministerio de Vivienda, se puede observar alrededor de 124.000 viviendas movilizadas, pero únicamente 40.411 terminadas dentro de ese balance. El resto se encontraba en distintas fases de tramitación, construcción o rehabilitación. Muchas ni siquiera han empezado a construirse.

El propio Sánchez reconoció en su entrevista del 14 de noviembre que unas 100.000 viviendas del compromiso de 2023 seguían en proceso de construcción y que esperaba entregar sus llaves en los próximos años. Esta explicación confirma que una parte sustancial de su promesa todavía no se materializó, aunque el presidente sostiene que ya entregó más de 80.000.

La situación resulta aún más llamativa ante los nuevos compromisos electorales. El 16 de noviembre, Sánchez anunció otras 100.000 viviendas protegidas o asequibles para una próxima legislatura, mientras defendía que su Ejecutivo había impulsado y construido 120.000 viviendas de estas características. Esa última cifra tampoco equivale necesariamente a inmuebles terminados y entregados.

En definitiva, los datos oficiales contradicen la afirmación de que durante el mandato de Sánchez se construyó un millón de viviendas. Ni siquiera contabilizando toda la producción residencial española desde el comienzo de 2018, incluida la actividad privada y los meses previos a su investidura, se alcanza esa cantidad. Y el Gobierno tampoco ofrece un desglose público suficientemente detallado para atribuirse la construcción y entrega directa de todas las viviendas protegidas terminadas durante estos años.