Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha pasado de prometer la «construcción» de «100.000 viviendas públicas» a vender como gran objetivo la reforma de 50.000 viviendas de la Sareb, el denominado banco malo que se quedó con los inmuebles tóxicos de las cajas de ahorros. Fue en un mitin en el XIII Congreso del PSOE de Mérida cuando el también líder de los socialistas se comprometió personalmente, dentro de un plan por el alquiler asequible, a edificar «100.000 viviendas en los próximos años», de las cuales, «el 30%, es decir, 30.000 viviendas serán para los jóvenes, vivienda social en alquiler para lograr reducir la edad de emancipación de nuestros jóvenes», proclamó.

Ese compromiso procede de 2018 cuando Sánchez empezó a presidir el Gobierno de España. Desde entonces, el Ministerio de Fomento, hoy renombrado como Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tiene ese objetivo en su hoja de ruta. Sin embargo, han pasado cinco años y se acumulan retrasos. No se ha entregado las llaves de ni una sola promoción estatal.

La gestión burocrática ha hecho que la maquinaria no haya empezado a trabajar de forma masiva precisamente. Se cifran a cuentagotas las promociones públicas iniciadas por el Ejecutivo central. Se trata de proyectos, además, ubicados en zonas donde la demanda es baja en comparación con otras. En particular, el ejemplo más llamativo es la Operación Campamento, que acumula décadas sin desatascarse por parte del Gobierno de la Nación. Al calor de 1.000 millones de fondos europeos, Sánchez prometió apretar el acelerador. El Gobierno anunció antes de 2022 una web para centralizar esa información de la que todavía no se sabe nada.

En el mitin de 2021, Sánchez comentaba también como inminente la aprobación de «la primera Ley de vivienda de la historia de la democracia», que hará que «un derecho que está en la Constitución se convierta en un verdadero derecho». Otro de los puntos fuertes que ya planteaba hace dos años eran «prohibir la enajenación de vivienda social a los fondos de inversión especulativos».

Este fin de semana, en otro mitin, en este caso en Valencia, Sánchez ha avanzado que el Gobierno aprobará este martes su plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, de las que 35.000 ya están identificadas y otras 15.000 se construirán en suelo cedido por esa sociedad pública. Esta acción se enmarca, según el Ejecutivo, en el plan por 100.000 viviendas en arrendamiento a precio asequible. Sin embargo, antaño Sánchez era muy claro en sus intervenciones y en sus planes: se prometían de viviendas de nueva construcción.

Congreso

En todo caso, cabe recordar que Sánchez tumbó hace poco más de seis meses en el Congreso una propuesta para sacar al mercado las viviendas de la Sareb apuntando que esta empresa pública no es un instrumento para políticas de vivienda y que tampoco dispone de tantos inmuebles. En septiembre del año pasado, Podemos defendió en el pleno de la Cámara Baja una proposición no de ley pidiendo la cesión de inmuebles y suelo de la Sareb a ayuntamientos y comunidades autónomas. Como es habitual, los morados sólo recibieron los apoyos de los partidos independentistas ERC y Bildu. PSOE junto a PP, Ciudadanos y Vox se mostraron contrarios a esta idea.

Por otra parte, la propia página web de la Sareb refleja aún este lunes, que disponen de 46.542 viviendas en toda España. Sin embargo, cinco años de su entrada en el Palacio de La Moncloa, Sánchez trata de articular un plan para resolver el problema de la vivienda.