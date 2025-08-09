Programa completo de las Fiestas Patronales de Chinchón 2025
El viernes comenzaron las fiestas de Chinchón que se extenderán hasta el domingo 17 de agosto
Chinchón celebra sus fiestas patronales con fervor, tradición y hospitalidad
Conciertos de la Fiesta Mayor de Grácia 2025: cuándo son, artistas y horarios
Ayer viernes arrancaron en Chinchón las Fiestas Patronales que rinden homenaje a la Virgen de Gracia y San Roque. Unas fiestas que son de las más esperadas del municipio y que se alargarán hasta el próximo domingo 17 de agosto por lo que conviene estar atento a todo su programa para que no nos perdamos nada.
Muchas son las fiestas populares y patronales que se celebran durante el mes de agosto en Madrid. Sin embargo, las de Chinchón son realmente especiales ya que mezclan la liturgia con la fiesta pero además, estamos hablando de un municipio que está lleno de encanto, por lo que estas fiestas suponen la excusa perfecta para programar una escapada y disfrutar de la música, los bailes, las actividades y también como no, la procesión dedicada a los santos que se veneran. No nos olvidamos además de la exhibición ecuestre, del campeonato de mus o el de tiro al plato. Un sinfín de actos y actividades que convierten a estas fiestas, como decimos, en una de las más especiales del verano. Toma nota de todo su programa, los lugares especiales de las fiestas y también cómo puedes llegar a Chinchón.
Programa completo de las Fiestas de Chinchón 2025
Comenzamos con el programa completo en el que incluímos todos los actos desde el arranque de estas fiestas, ayer viernes cuando ya se celebró la carrera desde la Plaza Mayor.
Viernes 8 de agosto
- 18:30 h – Recogida de dorsales para la Carrera Popular 5K Chinchón Solidaria (carpa Plaza Mayor)
- 20:30 h – Salida de la Carrera desde la Plaza Mayor
Sábado 9 de agosto
- 11:00 h – Campeonato de Mus y Chinchón (Centro Social de Mayores Jesús del Nero)
- 20:30 h – Inauguración exposición de trajes de Reinas y Damas (Salón de Plenos del Ayuntamiento)
- 22:00 h – Concierto de PATAX (Plaza Mayor)
Domingo 10 de agosto
- 08:30 h – Tiro al plato (junto al cementerio)
- 11:00 h – Final de campeonato de Mus y entrega de premios
- 18:30 h – Concurso de Chita (Plaza Mayor)
- 21:00 h – Homenaje a los mayores con cena y DJ Yanta (Plaza Mayor)
Lunes 11 de agosto
- 22:00 h – Espectáculo musical infantil Musilocos (Plaza Mayor)
Martes 12 de agosto
- 10:30 h – Pasacalles infantil con charanga Ron & Bemol
- 12:00 h – Bombas reales y reparto de caramelos
- 12:30–14:30 h – Parque infantil (Plaza de San Roque)
- 13:30 h – Almuerzo popular con huevos fritos (Plaza de San Roque)
- 16:30–19:30 h – Fiesta de la espuma y reapertura de atracciones
- 20:00 h – Pasacalles de peñas
- 23:00 h – Concierto de La Década Prodigiosa y pregón
- 01:00 h – Macrodiscoteca (Recinto Ferial)
Miércoles 13 de agosto
- 10:00 h – Diana con gigantes y cabezudos
- 11:00 h – Encierro con carretones
- 12:00 h – Bombas reales y cucaña
- 13:30 h – Concurso de paellas (Plaza de San Roque)
- 22:00 h – Espectáculo ecuestre “El arte de Andalucía a caballo”
- 00:30 h – Concierto de Orquesta La Misión y sesión con DJ Mike Fajardo
Jueves 14 de agosto
- 08:00 h – Diana
- 09:00 h – Encierro y suelta de reses
- 12:30 h – Charanga “Menea la Corchea”
- 13:30 h – Baile del Vermut (Plaza de San Roque)
- 16:00–20:00 h – Pool Party (piscina municipal)
- 22:00 h – Concurso de recortes
- 01:00 h – Concierto de José de Rico y sesión con DJ Arthurman y DJ Yanta
Viernes 15 de agosto
- 08:00 h – Diana
- 09:00 h – Encierro y suelta de toro “Aliado”
- 12:00 h – Misa Mayor en honor a la Virgen de Gracia
- 13:00 h – Txaranga de Gracia
- 18:30 h – Clase práctica de escuelas taurinas
- 22:00 h – Procesión de la Virgen de Gracia y San Roque
- 00:00 h – Fuegos artificiales
- 00:30 h – Concierto de BOMBAI y macrodiscoteca
Sábado 16 de agosto
- 09:00 h – Diana
- 10:30 h – Exhibición de bueyes
- 12:00 h – Misa Mayor en honor a San Roque
- 13:30 h – Charanga El Puntillo
- 18:30 h – Encierro
- 22:00 h – Procesión de San Roque
- 00:30 h – Concierto de Alboroque, sesión con DJ Tomás y DJ Lunnas
Domingo 17 de agosto
- 11:30 h – Fiesta infantil
- 18:00 h – Competiciones deportivas infantiles
- 21:00 h – Almoneda (ermita de San Roque)
- 00:00 h – Suelta de reses y traca final
Fechas clave en las Fiestas de Chinchón
- 12 de agosto: Pregón y coronación de Reina y Damas
- 15 de agosto: Misa Mayor y procesión de la Virgen de Gracia
- 16 de agosto: Misa y procesión de San Roque
- 17 de agosto: Traca final y cierre de fiestas
Lugares donde se celebran los principales actos
- Plaza Mayor: Conciertos, actos religiosos, concursos y pregón
- Plaza de San Roque: Parque infantil, baile del vermut y pasacalles
- Recinto Ferial (Plaza de Armas del Castillo): Macrodiscotecas y actuaciones nocturnas
- Centro Social Jesús del Nero: Campeonatos de cartas y homenaje a mayores
- Ermita de San Roque: Misa y almoneda
Cómo llegar a las Fiestas de Chinchón
Ya conoces el programa de las Fiestas de Chinchón, por lo que si no eres del pueblo y deseas acudir a ellas, debes saber que se a unos 45 km de Madrid y para llegar, tenemos varias opciones de acceso:
- En coche: A través de la A-3 y M-311 o por la A-4 y M-404
- En autobús: Línea 337 (desde Conde de Casal, Madrid)
- Aparcamiento: Se recomienda utilizar las zonas habilitadas en las entradas del municipio, ya que el centro permanecerá parcialmente cerrado al tráfico
¿A qué esperas para disfrutar de una de las fiestas más divertidas del verano? Chinchón te acogerá con los brazos abiertos y podrás pasar unos días de agosto increíbles.