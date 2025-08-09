Programa completo de las Fiestas Patronales de Chinchón 2025

Ayer viernes arrancaron en Chinchón las Fiestas Patronales que rinden homenaje a la Virgen de Gracia y San Roque. Unas fiestas que son de las más esperadas del municipio y que se alargarán hasta el próximo domingo 17 de agosto por lo que conviene estar atento a todo su programa para que no nos perdamos nada.

Muchas son las fiestas populares y patronales que se celebran durante el mes de agosto en Madrid. Sin embargo, las de Chinchón son realmente especiales ya que mezclan la liturgia con la fiesta pero además, estamos hablando de un municipio que está lleno de encanto, por lo que estas fiestas suponen la excusa perfecta para programar una escapada y disfrutar de la música, los bailes, las actividades y también como no, la procesión dedicada a los santos que se veneran. No nos olvidamos además de la exhibición ecuestre, del campeonato de mus o el de tiro al plato. Un sinfín de actos y actividades que convierten a estas fiestas, como decimos, en una de las más especiales del verano. Toma nota de todo su programa, los lugares especiales de las fiestas y también cómo puedes llegar a Chinchón.

Programa completo de las Fiestas de Chinchón 2025

Comenzamos con el programa completo en el que incluímos todos los actos desde el arranque de estas fiestas, ayer viernes cuando ya se celebró la carrera desde la Plaza Mayor.

Viernes 8 de agosto

18:30 h – Recogida de dorsales para la Carrera Popular 5K Chinchón Solidaria (carpa Plaza Mayor)

– Recogida de dorsales para la Carrera Popular 5K Chinchón Solidaria (carpa Plaza Mayor) 20:30 h – Salida de la Carrera desde la Plaza Mayor

Sábado 9 de agosto

11:00 h – Campeonato de Mus y Chinchón (Centro Social de Mayores Jesús del Nero)

– Campeonato de Mus y Chinchón (Centro Social de Mayores Jesús del Nero) 20:30 h – Inauguración exposición de trajes de Reinas y Damas (Salón de Plenos del Ayuntamiento)

– Inauguración exposición de trajes de Reinas y Damas (Salón de Plenos del Ayuntamiento) 22:00 h – Concierto de PATAX (Plaza Mayor)

Domingo 10 de agosto

08:30 h – Tiro al plato (junto al cementerio)

– Tiro al plato (junto al cementerio) 11:00 h – Final de campeonato de Mus y entrega de premios

– Final de campeonato de Mus y entrega de premios 18:30 h – Concurso de Chita (Plaza Mayor)

– Concurso de Chita (Plaza Mayor) 21:00 h – Homenaje a los mayores con cena y DJ Yanta (Plaza Mayor)

Lunes 11 de agosto

22:00 h – Espectáculo musical infantil Musilocos (Plaza Mayor)

Martes 12 de agosto

10:30 h – Pasacalles infantil con charanga Ron & Bemol

– Pasacalles infantil con charanga Ron & Bemol 12:00 h – Bombas reales y reparto de caramelos

– Bombas reales y reparto de caramelos 12:30–14:30 h – Parque infantil (Plaza de San Roque)

– Parque infantil (Plaza de San Roque) 13:30 h – Almuerzo popular con huevos fritos (Plaza de San Roque)

– Almuerzo popular con huevos fritos (Plaza de San Roque) 16:30–19:30 h – Fiesta de la espuma y reapertura de atracciones

– Fiesta de la espuma y reapertura de atracciones 20:00 h – Pasacalles de peñas

– Pasacalles de peñas 23:00 h – Concierto de La Década Prodigiosa y pregón

– Concierto de y pregón 01:00 h – Macrodiscoteca (Recinto Ferial)

Miércoles 13 de agosto

10:00 h – Diana con gigantes y cabezudos

– Diana con gigantes y cabezudos 11:00 h – Encierro con carretones

– Encierro con carretones 12:00 h – Bombas reales y cucaña

– Bombas reales y cucaña 13:30 h – Concurso de paellas (Plaza de San Roque)

– Concurso de paellas (Plaza de San Roque) 22:00 h – Espectáculo ecuestre “El arte de Andalucía a caballo”

– Espectáculo ecuestre 00:30 h – Concierto de Orquesta La Misión y sesión con DJ Mike Fajardo

Jueves 14 de agosto

08:00 h – Diana

– Diana 09:00 h – Encierro y suelta de reses

– Encierro y suelta de reses 12:30 h – Charanga “Menea la Corchea”

– Charanga “Menea la Corchea” 13:30 h – Baile del Vermut (Plaza de San Roque)

– Baile del Vermut (Plaza de San Roque) 16:00–20:00 h – Pool Party (piscina municipal)

– Pool Party (piscina municipal) 22:00 h – Concurso de recortes

– Concurso de recortes 01:00 h – Concierto de José de Rico y sesión con DJ Arthurman y DJ Yanta

Viernes 15 de agosto

08:00 h – Diana

– Diana 09:00 h – Encierro y suelta de toro “Aliado”

– Encierro y suelta de toro “Aliado” 12:00 h – Misa Mayor en honor a la Virgen de Gracia

– Misa Mayor en honor a la Virgen de Gracia 13:00 h – Txaranga de Gracia

– Txaranga de Gracia 18:30 h – Clase práctica de escuelas taurinas

– Clase práctica de escuelas taurinas 22:00 h – Procesión de la Virgen de Gracia y San Roque

– Procesión de la Virgen de Gracia y San Roque 00:00 h – Fuegos artificiales

– Fuegos artificiales 00:30 h – Concierto de BOMBAI y macrodiscoteca

Sábado 16 de agosto

09:00 h – Diana

– Diana 10:30 h – Exhibición de bueyes

– Exhibición de bueyes 12:00 h – Misa Mayor en honor a San Roque

– Misa Mayor en honor a San Roque 13:30 h – Charanga El Puntillo

– Charanga El Puntillo 18:30 h – Encierro

– Encierro 22:00 h – Procesión de San Roque

– Procesión de San Roque 00:30 h – Concierto de Alboroque, sesión con DJ Tomás y DJ Lunnas

Domingo 17 de agosto

11:30 h – Fiesta infantil

– Fiesta infantil 18:00 h – Competiciones deportivas infantiles

– Competiciones deportivas infantiles 21:00 h – Almoneda (ermita de San Roque)

– Almoneda (ermita de San Roque) 00:00 h – Suelta de reses y traca final

Fechas clave en las Fiestas de Chinchón

12 de agosto: Pregón y coronación de Reina y Damas

Pregón y coronación de Reina y Damas 15 de agosto: Misa Mayor y procesión de la Virgen de Gracia

Misa Mayor y procesión de la Virgen de Gracia 16 de agosto: Misa y procesión de San Roque

Misa y procesión de San Roque 17 de agosto: Traca final y cierre de fiestas

Lugares donde se celebran los principales actos

Plaza Mayor: Conciertos, actos religiosos, concursos y pregón

Conciertos, actos religiosos, concursos y pregón Plaza de San Roque: Parque infantil, baile del vermut y pasacalles

Parque infantil, baile del vermut y pasacalles Recinto Ferial (Plaza de Armas del Castillo): Macrodiscotecas y actuaciones nocturnas

Macrodiscotecas y actuaciones nocturnas Centro Social Jesús del Nero: Campeonatos de cartas y homenaje a mayores

Campeonatos de cartas y homenaje a mayores Ermita de San Roque: Misa y almoneda

Cómo llegar a las Fiestas de Chinchón

Ya conoces el programa de las Fiestas de Chinchón, por lo que si no eres del pueblo y deseas acudir a ellas, debes saber que se a unos 45 km de Madrid y para llegar, tenemos varias opciones de acceso:

En coche: A través de la A-3 y M-311 o por la A-4 y M-404

A través de la A-3 y M-311 o por la A-4 y M-404 En autobús: Línea 337 (desde Conde de Casal, Madrid)

Línea 337 (desde Conde de Casal, Madrid) Aparcamiento: Se recomienda utilizar las zonas habilitadas en las entradas del municipio, ya que el centro permanecerá parcialmente cerrado al tráfico

¿A qué esperas para disfrutar de una de las fiestas más divertidas del verano? Chinchón te acogerá con los brazos abiertos y podrás pasar unos días de agosto increíbles.