El código que casi nadie conoce y que es clave para saber si están espiando tu movil

Las estafas virtuales están a la orden del día y por ello hay que tener máxima precaución con todo lo que rodea al teléfono móvil. En los últimos meses se ha hablado de un código secreto que se puede marcar para saber si están espiando el teléfono móvil, pero esto solo tiene efecto por un motivo: saber si alguien ha entrado en tu terminal para desviar las llamadas a otro número. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el código secreto de los teléfonos móviles.

Sumidos a mitad de 2025, por todos es sabido que hay que tener máxima precaución con las estafas virtuales. El auge de las nuevas tecnologías también ha dado más herramientas a los delincuentes para poder hacer el agosto accediendo a las cuentas bancarias de las víctimas mediante tácticas no tan complejas. Hoy en día sólo es necesario mandar un link con un malware malicioso para poder tener acceso a los datos personales de las personas.

Es lo que se conoce como phishing, la táctica de moda entre los hackers malos, que se hacen pasar por una empresa, órgano del estado como la DGT o una cadena de supermercados para lanzar un cebo en forma de link que sea una puerta abierta al delito. En caso de ser pulsado, estos delincuentes tendrán acceso a todos los datos personales de una persona en cuestión de segundos. Por ello es altamente recomendable obviar los mensajes de texto, correos electrónicos o cartas que te digan que tienes que pagar una multa de tráfico, que has ganado un sorteo o que tienes que pagar una cantidad a Hacienda.

El código secreto para saber si espían el móvil

A día de hoy, los teléfonos móviles son vulnerables ante la cantidad de estafas que se dan con el phishing por bandera y por ello hay que tener actualizado el terminal para no ser víctima del delito. Por ello, en los últimos meses se ha puesto de moda un código secreto con el que supuestamente puedes conocer si tu móvil ha sido ‘pinchado’. No es realmente así; con este cifrado sólo podrás conocer si alguien ha entrado en tu teléfono para desviar tus llamadas a otro número.

Este código secreto que se puede introducir en el móvil es el *#21# y sirve para conocer si alguien ha podido desviar llamadas, datos, fax o SMS a otro teléfono. Para poder tener este informe, tienes que marcar en cualquier móvil este código y acto seguido en la pantalla aparecerá el informe sobre los desvíos que se han producido en el terminal. En caso de ser respuesta negativa, todo estará a buen recaudo, pero si aparece otro número diferente, puede que alguien haya tenido acceso al móvil.

Si esto es así, podrás resetear todos los desvíos de llamadas con el código ##002#. También podrás introducir el *#62# para conocer el número que se resetea. Con esto podrás quitar el acceso del número en cuestión a las llamadas que recibes a través de tu teléfono móvil. Hay que tener en cuenta que, en el caso de que alguien haya desviado tus llamadas a otro dispositivo, no podrán escuchar la voz de las mismas.

Así que más que por un posible espionaje, en este caso te puedes preocupar por el hecho de que alguna persona en algún momento determinado haya podido acceder a tu dispositivo de forma virtual para desviar las llamadas a otro número. Según indican los expertos, que alguien haya accedido a tu terminal para maniobrar se puede detectar de las siguientes maneras: