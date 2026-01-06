Razer lleva la inteligencia artificial al corazón del gaming con su gran apuesta en CES 2026

La presencia de Razer en el CES 2026 no ha pasado desapercibida. La marca ha desplegado en Las Vegas su visión más ambiciosa hasta la fecha, con un conjunto de productos, conceptos y plataformas que giran en torno a una idea muy clara: la inteligencia artificial va a convertirse en el eje central de la experiencia gaming y tecnológica en los próximos años. No se trata solo de mejorar el rendimiento, sino de cambiar la forma en la que interactuamos con los dispositivos.

Project AVA y Project Motoko, la IA como compañera constante

Uno de los anuncios más interesantes ha sido Project AVA, que deja atrás su papel de entrenador de esports para convertirse en un compañero de escritorio con IA. AVA incorpora un avatar animado con personalidad configurable y la capacidad de “ver” lo que ocurre en la pantalla del usuario, lo que le permite ofrecer ayuda tanto en videojuegos como en tareas cotidianas, organización personal o procesos creativos. La propuesta apunta a una relación más natural entre usuario y máquina, donde la IA actúa como un socio digital permanente.

A su lado aparece Project Motoko, un concepto de wearable con IA nativa pensado para usarse sin manos. Este dispositivo integra cámaras con visión en primera persona, micrófonos avanzados y asistencia contextual en tiempo real. Motoko puede interpretar el entorno, reconocer objetos o texto y responder mediante audio, adaptándose a situaciones tan distintas como desplazamientos, trabajo o juego. Además, es compatible con distintas plataformas de IA, lo que refuerza su enfoque abierto y flexible, apoyado en tecnología de Qualcomm Snapdragon.

Razer también piensa en desarrolladores de IA

Razer en el CES 2026 ha dejado claro que quiere tener un papel relevante en el desarrollo de inteligencia artificial. La compañía ha presentado su ecosistema de herramientas para trabajar con IA en local, encabezado por la Razer Forge AI Developer Workstation. Se trata de una estación de trabajo de alto rendimiento diseñada para entrenamiento, inferencia y simulación de modelos complejos sin depender de la nube, algo especialmente atractivo para empresas y desarrolladores.

Este hardware se complementa con Razer AIKit, una plataforma de código abierto que facilita la ejecución y el ajuste de grandes modelos de lenguaje en local, reduciendo latencias y costes. A todo ello se suma un acelerador de IA compacto desarrollado junto a Tenstorrent, pensado para llevar potencia de computación avanzada a cualquier portátil mediante Thunderbolt 5.

El gaming en la nube llega al salón con más ambición

El salón de casa también entra en los planes de Razer. El nuevo Razer Wolverine V3 Bluetooth ha sido desarrollado en colaboración con LG y se presenta como el primer mando certificado para el portal LG Gaming. Su principal baza es una latencia extremadamente baja, pensada para juegos en la nube en televisores, sin renunciar a un control preciso y a funciones propias del entorno de salón. La idea es clara, jugar desde el sofá, en pantalla grande, sin cables y sin sacrificar sensaciones. Un movimiento que refuerza la apuesta de Razer por ampliar el concepto tradicional de gaming más allá del escritorio.

Inmersión total y ergonomía para largas sesiones

Entre los conceptos más espectaculares destaca Project Madison, una silla gaming multisensorial que combina iluminación reactiva, audio espacial y retroalimentación háptica. No es un producto comercial, pero sí una demostración de hasta dónde puede llegar la inmersión cuando el asiento deja de ser un elemento pasivo.

En un plano más realista llega la Razer Iskur V2 NewGen, una evolución de su conocida silla gaming que apuesta por una ergonomía más avanzada, materiales más frescos y un sistema de soporte lumbar dinámico. Una respuesta directa a la realidad de muchos usuarios que pasan horas jugando, trabajando o creando frente al mismo equipo.

Un mensaje claro desde Las Vegas

Con todo lo mostrado en CES 2026, Razer deja un mensaje muy definido, el futuro del gaming pasa por la inteligencia artificial integrada en todos los niveles. Desde compañeros digitales y wearables hasta estaciones de trabajo y experiencias inmersivas, la compañía quiere construir un ecosistema donde jugar y crear sea cada vez más natural, inteligente y conectado.