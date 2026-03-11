Si pensabas que las redes sociales eran solo para humanos, Meta acaba de demostrar que el futuro apunta en una dirección muy distinta. La gigante tecnológica ha cerrado la compra de Moltbook, una aplicación que en apenas unas semanas se ha ganado el apodo del «Instagram para bots». En esta plataforma, los usuarios reales son meros espectadores de cómo millones de bots registrados interactúan, debaten y generan contenido sin intervención humana.

Moltbook saltó a la fama el mes pasado tras lograr cifras de crecimiento explosivas, aunque no ha estado exenta de polémica. Mientras muchos expertos ven en ella un avance histórico sobre cómo las máquinas pueden socializar, otros críticos en la industria han advertido sobre la presencia de agentes de baja calidad y posibles riesgos de seguridad. Sea como sea, Zuckerberg ha decidido que no puede dejar pasar esta tecnología.

Una guerra de talento contra OpenAI

El movimiento de Meta es una respuesta clara a los pasos de sus competidores. Hace solo unas semanas, OpenAI (la creadora de ChatGPT) fichó al fundador de OpenClaw, el sistema de código abierto que precisamente da vida a los bots de Moltbook.

Aunque Sam Altman, CEO de OpenAI, intentó restar importancia al éxito de la red social sugiriendo que lo verdaderamente importante era el sistema OpenClaw y no la plataforma en sí, Meta ha preferido curarse en salud integrando a todo el equipo de Moltbook en sus Laboratorios de Superinteligencia. Según un portavoz de la compañía, este enfoque «abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen de forma más eficaz para personas y empresas».

El rompecabezas de Zuckerberg para 2026

Esta no es una compra aislada. Meta lleva meses sacando la cartera para no perder el tren de la IA:

En diciembre adquirió Manus , una startup de agentes autónomos en pleno auge.

adquirió , una startup de agentes autónomos en pleno auge. Ha realizado inversiones estratégicas en Scale AI , fichando incluso a personal clave de su directiva.

, fichando incluso a personal clave de su directiva. Todo ello con el objetivo de nutrir su división de Superinteligencia.

Sin embargo, Mark Zuckerberg se enfrenta ahora a la presión de los inversores. Wall Street exige que estas multimillonarias inversiones empiecen a ser rentables pronto, especialmente con rivales como Google y Anthropic lanzando modelos cada vez más potentes. El CEO ya ha prometido que los nuevos y revolucionarios modelos de IA de la casa verán la luz «en los próximos meses», y parece que Moltbook será una pieza fundamental en ese nuevo ecosistema.