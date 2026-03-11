El OPPO Find N6 quiere acabar con el mayor problema de los móviles plegables

Los móviles plegables llevan años prometiendo una experiencia cercana a la de una tablet en el bolsillo, pero algunos fabricantes todavía arrastran un inconveniente evidente: la marca del pliegue en la pantalla. El OPPO Find N6 quiere cambiar eso. La compañía china prepara su nuevo plegable con una solución tecnológica diseñada para minimizar casi por completo esa línea visible que aparece en el centro del panel.

Bisagra de titanio para eliminar el pliegue

Para lograrlo, OPPO ha rediseñado varios elementos clave del dispositivo, desde la bisagra hasta los materiales de la pantalla flexible. Con ello quiere ofrecer una superficie más uniforme y una mayor durabilidad, dos aspectos que han frenado a muchos usuarios a la hora de apostar por este tipo de smartphones.

La clave del OPPO Find N6 está en su nueva bisagra de flexión de titanio de segunda generación. Este componente, fundamental en cualquier plegable, ha sido rediseñado con un proceso de fabricación bastante peculiar que combina escaneo láser de alta precisión con impresión líquida 3D.

El procedimiento consiste en analizar cada superficie de la bisagra con un escáner láser para detectar irregularidades microscópicas. Después, una impresora 3D deposita microgotas de material para rellenar esas imperfecciones y nivelar la estructura interna. Cada capa se solidifica con luz ultravioleta, lo que permite ajustar la superficie con una precisión extremadamente alta.

El resultado es una reducción notable de las variaciones de altura en la estructura interna de la bisagra. Según los datos de la compañía, se pasa de unos 0,2 mm habituales en la industria a apenas 0,05 mm. Puede parecer una diferencia mínima, pero en un panel flexible es suficiente para que la pantalla se vea mucho más plana.

Además, el diseño de la bisagra adopta una forma de “gota de agua” más amplia que reduce la tensión mecánica sobre el panel al plegarlo. A esto se suma un nuevo sistema interno de pivote que mejora la estabilidad del movimiento y una placa de soporte de fibra de carbono que refuerza el conjunto.

Pensada para mantenerse plana con el tiempo

Lograr que la pantalla se vea lisa el primer día es solo parte del desafío. Con el uso, los plegables suelen desarrollar una marca más visible debido al desgaste de los materiales internos.

Para combatir este problema, el OPPO Find N6 introduce un nuevo material denominado Auto-Smoothing Flex Glass. Este cristal flexible tiene un grosor un 50% mayor que el utilizado en muchos plegables actuales y ofrece una recuperación de forma mucho más eficaz cuando la pantalla se despliega.

Funciona como un pequeño muelle estructural. Cuando el dispositivo se abre, la elasticidad del material ayuda a que el panel vuelva a su posición original, evitando deformaciones permanentes con el paso del tiempo. Las pruebas internas indican que la combinación de este cristal con la nueva bisagra permite reducir la profundidad del pliegue hasta en un 82% en comparación con el modelo anterior de la serie Find N.

Diseñado para durar años

Otro de los puntos que OPPO quiere reforzar con el Find N6 es la durabilidad. Los plegables todavía tienen fama de ser dispositivos delicados, algo que la marca intenta desmontar con un diseño estructural más resistente. El terminal incorpora lo que la compañía denomina Armour Shield, un sistema de protección basado en materiales de alta resistencia. La bisagra y las piezas laterales están fabricadas con aleación de titanio de grado 5, mientras que las zonas que soportan mayor carga utilizan acero de ultra alta resistencia.

El marco exterior emplea aluminio de la serie 7000, el mismo tipo de material que se utiliza en aplicaciones aeroespaciales, con una mejora del 30% en la resistencia estructural respecto a generaciones anteriores.

La pantalla exterior también recibe protección adicional mediante un cristal de nanocristales más resistente a las caídas. En la parte trasera, el dispositivo utiliza fibra de grado aeronáutico para reducir el grosor sin comprometer la resistencia.

A todo ello se suma una triple certificación de resistencia al agua, algo poco habitual en los plegables actuales. Además, el dispositivo ha superado pruebas de más de un millón de ciclos de plegado, una cifra que busca transmitir confianza a largo plazo. De esta manera, OPPO desea que el pliegue deje de ser el detalle que siempre recuerda que estamos ante una tecnología todavía en desarrollo.