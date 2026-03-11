Acer presenta sus nuevos TravelMate Copilot+ PC con IA y procesadores Intel Core Ultra Series 3

Acer ha presentado en Milán una nueva generación de ordenadores portátiles dirigidos al entorno profesional. La compañía amplía su catálogo con los nuevos TravelMate P4 y P2, dispositivos que forman parte de la categoría TravelMate Copilot+ PC, diseñados para aprovechar las nuevas funciones de inteligencia artificial integradas en Windows 11.

Esta nueva gama incluye cuatro modelos: TravelMate P4 14 AI, TravelMate P4 Spin 14 AI, TravelMate P2 16 AI y TravelMate P2 14 AI. Todos incorporan procesadores Intel Core Ultra Series 3 con soporte Intel vPro y están pensados para empresas que buscan equipos potentes, seguros y preparados para los flujos de trabajo impulsados por IA.

Un paso más hacia los portátiles profesionales con IA

Los nuevos TravelMate Copilot+ PC están diseñados para responder a una tendencia clara en el mercado empresarial utilizar la inteligencia artificial para mejorar la productividad diaria. Gracias a los procesadores Intel Core Ultra Series 3, estos portátiles pueden ejecutar funciones de IA directamente en el dispositivo, lo que permite acelerar tareas y optimizar procesos sin depender siempre de la nube.

Esto se transfroma en herramientas que automatizan tareas repetitivas, ayudan en la organización del trabajo o mejoran la comunicación en entornos remotos. En el día a día de una empresa, este tipo de funciones pueden ahorrar tiempo y permitir que los equipos se centren en tareas de mayor valor.

Además, al integrarse dentro del ecosistema de Windows 11 Copilot+ PC, estos dispositivos incorporan funciones inteligentes que facilitan el trabajo diario, desde asistentes integrados hasta mejoras en videollamadas o gestión de documentos.

Conectividad y herramientas para el trabajo híbrido

Otro de los puntos clave de esta nueva familia es la conectividad. Los portátiles incluyen Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y puertos Thunderbolt 4, lo que facilita trabajar con varios dispositivos, pantallas externas o transferir archivos a gran velocidad.

También integran funciones específicas pensadas para videoconferencias. Tecnologías como Acer PurifiedVoice utilizan inteligencia artificial para reducir el ruido de fondo en los micrófonos, mientras que Acer PurifiedView mejora la calidad de imagen durante las llamadas.

Esto cobra especial importancia en entornos de trabajo híbrido, donde muchas reuniones se realizan en remoto y la calidad del audio o del vídeo puede marcar la diferencia en la comunicación entre equipos.

En cuanto a la batería, los nuevos TravelMate incluyen carga rápida y herramientas de gestión energética como TravelMateSense, que permiten optimizar el consumo y extender la autonomía durante la jornada laboral.

Seguridad empresarial desde el hardware

Los TravelMate Copilot+ PC están diseñados como Secured-core PC, una categoría que refuerza la protección desde el hardware hasta el sistema operativo.

Entre las medidas incluidas se encuentran el módulo TPM, lector de huellas dactilares, obturador físico para la cámara y cierre Kensington para proteger el dispositivo frente a accesos no autorizados. También se introduce la función Chassis Intrusion Alarm, que alerta al usuario si alguien abre la carcasa del portátil sin permiso.

A nivel de gestión, Acer incluye herramientas como Acer Office Manager, pensadas para facilitar la administración de flotas de dispositivos en empresas, especialmente en aquellas con recursos limitados de soporte técnico.

TravelMate P4 y P2 para distintos perfiles profesionales

Dentro de la nueva gama hay dos líneas principales. Por un lado, los TravelMate P4 están pensados para profesionales que buscan portabilidad y diseño premium. El TravelMate P4 14 AI pesa solo 1,19 kg, mientras que el TravelMate P4 Spin 14 AI añade un formato convertible de 360 grados con pantalla táctil y stylus integrado.

Ambos modelos cuentan con pantallas de hasta resolución 3K, formato 16:10 y soporte para múltiples monitores externos 4K, algo muy útil para profesionales que trabajan con varios documentos o aplicaciones al mismo tiempo.

Por otro lado, los TravelMate P2 14 AI y P2 16 AI están orientados a entornos corporativos que necesitan equipos fiables y equilibrados. Ofrecen pantallas IPS de hasta 16 pulgadas, autonomía prolongada y la posibilidad de añadir conectividad LTE para trabajar desde cualquier lugar.

Todos los modelos cuentan con certificación militar MIL-STD-810H para resistir golpes, vibraciones y condiciones exigentes, algo especialmente útil para profesionales que viajan con frecuencia.

Disponibilidad en España

Acer ha confirmado que los TravelMate P2 14 AI llegarán al mercado español a partir de mayo de 2026. El resto de modelos, incluyendo los TravelMate P4 14 AI, P4 Spin 14 AI y P2 16 AI, estarán disponibles desde junio de 2026.