Los robots ECOVACS para casa, ventanas y jardín se despliegan en España

Los robots ECOVACS vuelven a colocarse en la marca de salida de una carrera doméstica. con un despliegue completo presentado en Barcelona. La marca ha enseñado sus novedades para suelos, cristales y jardín con una obsesión común, reducir al mínimo la intervención humana.

Limpieza y jardín con la misma promesa

Lo interesante de este movimiento es que no se limita a un solo producto. La marca ha presentado una familia que cubre varias tareas muy distintas, pero con el mismo enfoque de automatización: robots aspiradores DEEBOT para suelos, WINBOT para ventanas y GOAT para el césped, además de su incursión en el cuidado de piscinas con ULTRAMARINE. La idea es que el usuario programe, supervise si quiere, y se olvide del resto.

GOAT quiere jubilar el recortado manual

La gama GOAT llega como una apuesta fuerte en jardinería, con cuatro modelos para España: GOAT A3000 LiDAR PRO, GOAT A1600 LiDAR PRO, GOAT O1200 LiDAR PRO y GOAT O600 RTK. En las dos series se repite una clave: el recortador integrado TruEdge Trimmer, pensado para automatizar también los bordes del jardín, y el sistema HoloScope 360 para facilitar la instalación y el mapeo inicial.

La serie GOAT A está orientada a jardines medianos y grandes, con plataforma de 32V y doble cuchilla para un corte más eficiente. Por su parte, la serie GOAT O busca moverse con soltura en espacios más estrechos o complejos, apoyándose en tecnologías de navegación avanzada y evasión de obstáculos. En cuanto a precios, el GOAT A3000 LiDAR PRO parte de 2.299 euros, el A1600 LiDAR PRO desde 1.499 euros, el O1200 LiDAR PRO desde 999 euros y el O600 RTK desde 649 euros.

WINBOT lleva la limpieza de cristales al siguiente nivel

En el terreno de las ventanas, la marca presenta dos soluciones diferenciadas. La primera es WINBOT W3 OMNI, un robot limpiacristales que no solo limpia, sino que también lava, aclara y seca su propia mopa gracias a una estación multifuncional. Esto se traduce en menos interrupciones y un mantenimiento más cómodo para el usuario.

El W3 OMNI incorpora limpieza cercana al borde con tecnología TruEdge y un sistema avanzado de planificación de rutas, además de refuerzos en seguridad para trabajar con mayor tranquilidad en superficies verticales y en altura. Su precio de lanzamiento en España es de 699 euros.

La segunda propuesta es WINBOT mini 2, más compacto y delgado, con solo 55 milímetros de grosor. Está pensado para cristales más pequeños o zonas donde otros modelos no caben. Integra atomización ultrasónica para mejorar la limpieza y diferentes modos adaptados a cada tipo de superficie. Su precio anunciado es de 299 euros.

DEEBOT sube la potencia y la autonomía

En el apartado de suelos, ECOVACS refuerza su catálogo con los DEEBOT T80S OMNI y T90 PRO OMNI. El primero apuesta por un sistema de fregado mejorado con rodillo y una potencia de succión que alcanza hasta 24.800 Pa, además de tecnologías específicas para limpiar bordes y esquinas y evitar enredos de pelo. La estación OMNI se encarga del vaciado automático, el lavado con agua caliente y el secado, ampliando los periodos sin intervención manual. Su precio parte de 649 euros.

El DEEBOT T90 PRO OMNI da un paso más con una versión avanzada del sistema de fregado, optimización de autonomía y recargas rápidas durante la limpieza. También incorpora mejoras para superar obstáculos y un asistente basado en inteligencia artificial que permite adaptar los planes de limpieza según la rutina del hogar o la presencia de mascotas. Este modelo se sitúa en 799 euros.

Disponibilidad en España

Varias de estas novedades estarán disponibles en España a partir de mañana 12 de febrero, principalmente a través de Amazon, mientras que otros modelos llegarán de forma progresiva en las semanas siguientes. Con este despliegue, los robots ECOVACS buscan cubrir prácticamente todas las tareas repetitivas del hogar y el jardín, consolidando una estrategia que apuesta por la automatización total como siguiente paso en la evolución de la limpieza doméstica.