Apple ya prueba un iPhone Flip: así sería su móvil plegable más compacto

El mercado de los móviles plegables podría tener pronto un nuevo protagonista. Según publica The Mac Observer, Apple estaría probando internamente un iPhone Flip, un smartphone plegable con diseño tipo concha que quedaría prácticamente cuadrado cuando está cerrado. Se trataría de un formato distinto al del iPhone Fold de gran tamaño del que se viene hablando desde hace meses y que apunta a una estrategia más amplia por parte de la marca.

Apple prueba un iPhone Flip como alternativa compacta

Las informaciones recogidas por The Mac Observer apuntan a que Apple estaría experimentando con varios prototipos de iPhone plegable, entre ellos uno de tipo “flip” o clamshell. Este formato se caracteriza por doblarse verticalmente, reduciendo su tamaño a la mitad cuando no se utiliza, algo que lo haría especialmente cómodo de llevar en el bolsillo o en bolsos pequeños.

A diferencia del modelo plegable tipo libro que se abriría como una tablet, este iPhone Flip estaría pensado para quienes buscan portabilidad y practicidad, sin renunciar a una pantalla de tamaño de iPhone convencional una vez desplegado. Cerrado, el dispositivo adoptaría una forma casi cuadrada, un detalle que lo diferenciaría claramente del iPhone tradicional.

El concepto no es nuevo en el mercado, pero sí lo sería dentro del ecosistema de Apple. Hasta ahora, la compañía ha preferido observar cómo evolucionaban los plegables antes de dar el paso, algo coherente con su estrategia habitual de llegar más tarde, pero con soluciones más maduras.

Un diseño tipo concha pensado para el uso diario

Según detalla el medio estadounidense, este iPhone Flip utilizaría un diseño de concha, con una bisagra central que permitiría plegar la pantalla hacia dentro. El objetivo sería ofrecer un móvil más compacto cuando está cerrado, pero con una experiencia de uso similar a la de un iPhone convencional al abrirlo.

Este formato tiene ventajas claras en el día a día. Protege la pantalla cuando el dispositivo no se está utilizando y reduce notablemente el tamaño del teléfono, algo especialmente útil para quienes no quieren llevar móviles grandes en el bolsillo. No está claro si Apple apostaría por una pantalla exterior secundaria para notificaciones rápidas o controles básicos, pero sería una solución lógica para evitar abrir el dispositivo en cada interacción.

El iPhone Flip no sustituiría al iPhone Fold

Uno de los puntos clave que subraya The Mac Observer es que el iPhone Flip no reemplazaría al iPhone plegable de gran tamaño, sino que lo complementaría. Apple estaría trabajando en paralelo en un modelo tipo libro, con una pantalla interna mucho mayor, orientado a productividad, consumo de contenidos y multitarea.

La estrategia sería similar a la que ya aplica en su gama actual de iPhone: distintos formatos para distintos perfiles de usuario. El iPhone Fold se posicionaría como el modelo más ambicioso y caro, mientras que el iPhone Flip estaría orientado a quienes buscan un plegable más manejable y práctico. Este planteamiento permitiría a Apple cubrir dos nichos muy diferentes dentro del mercado de los plegables, algo que ya se observa en otras marcas, pero que todavía no existe dentro del catálogo del iPhone.

Un proyecto aún en fase experimental

Conviene ser prudentes. El propio medio deja claro que el iPhone Flip se encuentra todavía en fase de pruebas, sin un calendario de lanzamiento definido. Apple suele probar numerosos conceptos que nunca llegan al mercado, y este podría ser uno de ellos si no cumple con sus exigentes estándares de durabilidad, calidad de pantalla o fiabilidad del sistema de bisagra.

De hecho, las filtraciones coinciden en que la prioridad de la compañía sigue siendo el plegable tipo libro, que podría ver la luz en los próximos años si el desarrollo avanza según lo previsto. El futuro del iPhone Flip dependerá en gran medida del éxito de ese primer modelo y de la respuesta del mercado.

Apple y su entrada calculada en el mercado plegable

El interés por un iPhone Flip encaja con la forma de trabajar de Apple, analizar el mercado y entrar cuando considera que la tecnología está suficientemente madura. Los móviles plegables llevan tiempo entre nosotros, pero todavía generan dudas en aspectos clave como la resistencia a largo plazo o el coste de reparación.

Si finalmente Apple decide lanzar un iPhone plegable, es previsible que lo haga con un enfoque muy cuidado en diseño, software e integración con iOS. Y si ese primer paso funciona, un modelo Flip compacto podría convertirse en la siguiente evolución natural de la gama.