WWhatsApp se prepara para cobrar: así sería la futura suscripción de pago y todo lo que cambiaría en la app

En los últimos días han aparecido nuevas pistas que apuntan a un cambio importante en el modelo de negocio de WhatsApp. La aplicación de mensajería más utilizada en España estaría preparando una suscripción de pago de WhatsApp, una modalidad opcional que no sustituiría al uso gratuito, pero que sí introduciría ventajas adicionales para quienes decidan pasar por caja. La información procede de versiones beta y filtraciones internas que empiezan a dibujar un escenario bastante claro.

La suscripción de pago de WhatsApp y lo que busca Meta

La suscripción de pago de WhatsApp encaja con la estrategia general de Meta, que desde hace tiempo busca diversificar ingresos más allá de la publicidad clásica. En este caso, la idea no sería cobrar por enviar mensajes, llamadas o videollamadas, sino ofrecer una experiencia “premium” a los usuarios que quieran más personalización y menos anuncios dentro de la app.

Todo apunta a que el modelo sería similar al que Meta ya ha probado en otras plataformas del grupo, con planes opcionales que conviven con la versión gratuita. WhatsApp seguiría siendo usable como hasta ahora, pero con cambios visibles en determinadas secciones.

Dónde aparecería la publicidad y por qué pagar tendría sentido

Uno de los puntos clave de esta futura suscripción tiene que ver con la publicidad. WhatsApp lleva meses probando anuncios en los Estados y en los Canales, dos apartados que funcionan como un escaparate de contenido y que, a ojos de Meta, son espacios ideales para monetizar sin tocar los chats privados.

La suscripción de pago de WhatsApp permitiría eliminar o reducir esa publicidad, ofreciendo una experiencia más limpia. Para muchos usuarios, este podría ser el principal argumento para pagar, sobre todo si el volumen de anuncios aumenta con el tiempo.

Funciones exclusivas que ya se han dejado ver

Las versiones beta han mostrado varias funciones que quedarían reservadas a los usuarios de pago. Entre ellas destacan los temas exclusivos para personalizar la interfaz, nuevos iconos de la aplicación, packs de stickers diferenciados y tonos de notificación personalizados. Son cambios estéticos, pero pensados para reforzar la sensación de producto premium.

También se ha detectado la posibilidad de fijar más chats de los permitidos actualmente, algo especialmente útil para quienes usan WhatsApp como herramienta principal de trabajo o comunicación diaria. No se trata de funciones revolucionarias, pero sí de pequeños extras que, sumados, pueden resultar atractivos.

Cuánto podría costar la suscripción de pago de WhatsApp

Aunque Meta no ha confirmado cifras oficiales, las estimaciones sitúan el precio en torno a los cuatro euros mensuales en mercados europeos como España. La gestión se haría desde Google Play o la App Store, con un sistema de alta y baja sencillo, como cualquier otra suscripción digital.

Todo indica que el despliegue sería progresivo, empezando por algunos países y ampliándose después al resto. También se ha hablado de listas de espera o fases de prueba antes del lanzamiento definitivo.

Lo que no va a cambiar en WhatsApp

Conviene dejar algo claro. La suscripción de pago de WhatsApp no afectaría a los pilares básicos de la aplicación. Los mensajes, llamadas y videollamadas seguirán siendo gratuitos y con cifrado de extremo a extremo. Tampoco se espera que la privacidad de los chats se vea comprometida por este nuevo modelo.

WhatsApp seguiría siendo WhatsApp, pero con dos velocidades. Una gratuita, con anuncios en zonas concretas, y otra de pago, más personalizable y sin publicidad. La decisión, al menos sobre el papel, quedaría en manos del usuario.

Ahora la pregunta es si los usuarios están dispuestos a pagar por algo que siempre ha sido gratis. Meta parece convencida de que una parte del público sí lo hará. El tiempo dirá si la suscripción de pago de WhatsApp se convierte en algo habitual o en una opción minoritaria.