La correa Black Unity para el Apple Watch va con un mensaje que va más allá del diseño

Apple ha presentado la nueva correa Black Unity para el Apple Watch, una edición especial que vuelve a unir diseño, identidad cultural y mensaje social. Bajo el nombre Unity Connection, esta correa Solo Loop trenzada se suma a una tradición que la compañía mantiene desde hace años, coincidiendo con el Mes de la Historia Negra, y que va mucho más allá de una simple actualización estética del reloj.

Black Unity es conexión y cultura

La nueva correa Black Unity para el reloj de los de Cupertino rinde homenaje al poder de la conexión entre personas, culturas y comunidades. No es un producto aislado, sino una pieza con un fuerte componente simbólico que busca poner en valor la diversidad y la creatividad como motores de cambio.

Apple insiste en que esta edición especial nace de la colaboración directa con creativos de la comunidad negra que forman parte de la propia compañía, algo que ya ocurrió con lanzamientos anteriores dentro de esta misma colección.

Diseño con significado en cada detalle

La correa Solo Loop trenzada Unity Connection destaca por el uso de los colores de la bandera panafricana: rojo, verde y negro. Estos tonos no aparecen de forma plana, sino entrelazados con distintos matices que aportan profundidad y un acabado muy cuidado.

El resultado es una correa llamativa sin ser estridente, que funciona tanto como elemento de moda como símbolo cultural. Apple ha fabricado esta correa utilizando filamentos de poliéster reciclado combinados con hilos de silicona ultrafinos, un proceso que se realiza con máquinas de precisión para lograr una textura suave, flexible y resistente.

Pensada para el uso diario

Más allá del mensaje, Apple no se olvida de la funcionalidad. La correa Black Unity para el Apple Watch es resistente al agua y al sudor, lo que la hace adecuada para el uso diario, el deporte o jornadas largas con el reloj puesto. Al tratarse de una Solo Loop trenzada, no cuenta con cierres ni hebillas, lo que refuerza esa sensación de comodidad continua que caracteriza a este tipo de correas.

Un compromiso que va más allá del producto

Este lanzamiento llega acompañado de una vertiente menos visible, pero igual de importante. Apple ha anunciado nuevas aportaciones económicas a organizaciones que trabajan fomentando la creatividad y la conexión en comunidades desfavorecidas de distintos puntos del mundo.

Entre ellas se encuentran Boys & Girls Clubs of America, Urban Arts en Nueva York, Youth Music en Londres, la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur en Sídney o Enactus México, en Ciudad de México. Según la compañía, estas iniciativas forman parte de su compromiso a largo plazo por mejorar las oportunidades educativas, económicas y creativas a nivel global.

Precio, compatibilidad y disponibilidad

La correa Solo Loop trenzada Unity Connection ya está disponible en la tienda online y en la app Apple Store, y llegará a las tiendas físicas de Apple a lo largo de esta semana. Su precio es de 99 euros y está disponible para cajas de 42 y 46 mm, en tallas que van desde la 0 hasta la 12. Es compatible con el Apple Watch Series 4 o posterior, el Apple Watch SE y todos los modelos de Apple Watch Ultra, en este último caso únicamente en el tamaño de 46 mm.