Apple renueva el AirTag con más alcance, sonido más potente y localización aún más precisa

Apple ha presentado el nuevo AirTag, una evolución lógica y de la que ya se hablaba hacía meses. A simple vista apenas cambia, pero por dentro introduce mejoras clave que refuerzan su utilidad diaria. El objetivo es claro: que encontrar unas llaves perdidas, una cartera olvidada o una maleta extraviada sea más rápido y fiable que nunca, aprovechando al máximo la app Buscar y el ecosistema de Apple.

Localización más precisa desde más lejos

Una de las grandes novedades del nuevo AirTag está en su interior. Apple ha integrado el chip de banda ultraancha de segunda generación, el mismo que ya utilizan dispositivos recientes como el iPhone 17 o los últimos Apple Watch. Gracias a este componente, la función Búsqueda de Precisión ahora funciona desde una distancia un 50 % mayor que antes. En la práctica, esto se traduce en indicaciones más claras, tanto visuales como sonoras y por vibración, incluso cuando el objeto está relativamente lejos.

Además, el Bluetooth ha sido optimizado para ampliar el rango de detección, lo que mejora el rendimiento cuando el AirTag no está cerca del iPhone del propietario. Por primera vez, también es posible utilizar la Búsqueda de Precisión directamente desde el Apple Watch, una opción especialmente cómoda para quienes ya están acostumbrados a consultar todo desde la muñeca.

Un sonido que ahora sí se escucha

Otra mejora importante del nuevo AirTag es su altavoz. Apple ha rediseñado el interior del dispositivo para ofrecer hasta un 50 % más de volumen que en la generación anterior. Esto permite localizarlo desde más distancia y en entornos ruidosos, algo especialmente útil en casa, cuando las llaves acaban escondidas entre cojines o debajo de algún mueble.

El nuevo sonido, además, es más reconocible, lo que ayuda a identificar rápidamente de dónde procede sin confundirlo con notificaciones u otros avisos cercanos.

La red Buscar y la colaboración con aerolíneas

El AirTag sigue apoyándose en uno de los grandes puntos fuertes de Apple: la red Buscar. Se trata de una red colaborativa formada por millones de dispositivos Apple que detectan de forma anónima la señal Bluetooth de un AirTag y envían su ubicación aproximada al propietario. Todo el proceso está cifrado de extremo a extremo y no compromete la privacidad de quienes participan sin saberlo.

A esto se suma la función Compartir Ubicación del Objeto, pensada para casos como la pérdida de equipaje en aeropuertos. Apple colabora con más de 50 aerolíneas para que los usuarios puedan compartir temporalmente la localización de su maleta con el personal autorizado. Según datos del sector, esta función ha reducido de forma notable tanto las demoras como los casos de equipaje irrecuperable.

Privacidad y seguridad como prioridad

Apple insiste en que el nuevo AirTag está diseñado exclusivamente para localizar objetos, no personas ni mascotas. No almacena historiales de ubicación y todas las comunicaciones están protegidas mediante cifrado. Además, incluye medidas contra el rastreo no deseado, como identificadores Bluetooth que cambian con frecuencia y alertas en distintas plataformas si se detecta un uso indebido.

Diseño sostenible y compatibilidad total

En el apartado medioambiental, el nuevo AirTag avanza hacia los objetivos de Apple 2030. Utiliza plástico reciclado en su carcasa, materiales reutilizados en imanes y circuitos, y un embalaje completamente de papel. Mantiene exactamente el mismo tamaño que el modelo original, por lo que es compatible con todos los accesorios existentes, incluidos los llaveros oficiales.

Precio y disponibilidad

El nuevo AirTag ya se puede reservar y llegará a las tiendas en los próximos días. Está disponible por 35 euros la unidad o 119 euros el pack de cuatro, con la opción de grabado personalizado gratuito. Un precio algo más ajustado que refuerza su posición como uno de los accesorios más prácticos del ecosistema de Apple, y una de las formas más sencillas de no volver a perder de vista lo que realmente importa.