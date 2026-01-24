HONOR acelera su expansión internacional y ya es una de las marcas que más crecen en 2025

Muchas marcas chinas de smartphones han basado su expansión internacional en el volumen y en terminales de bajo precio. Sin embargo, los últimos datos de la consultora independiente Omdia muestran que HONOR ha seguido un camino distinto. Entre el primer y el tercer trimestre de 2025, la compañía logró un crecimiento interanual aproximado del 55% en envíos internacionales, situándose ya entre los diez mayores fabricantes de smartphones a nivel global.

Este avance no es puntual ni fruto de un único mercado. Los gráficos del informe reflejan una evolución sostenida desde 2022, con un incremento progresivo de los envíos fuera de China y una clara mejora de su posicionamiento en regiones clave como Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.

Europa, clave en la estrategia de premiumización

Uno de los elementos que más llama la atención del informe es la estrategia de precio. Mientras otros fabricantes chinos concentran su volumen en la gama de entrada, HONOR ha puesto el foco en el segmento de 300 a 499 dólares, que representó cerca del 23% de sus envíos internacionales entre el 1Q y el 3Q de 2025. Es la proporción más alta dentro de los principales fabricantes chinos y refuerza una apuesta clara por la diferenciación, la marca y el valor percibido del producto.

Europa se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del crecimiento internacional de HONOR. En los tres primeros trimestres de 2025, la marca se mantuvo entre las cinco más vendidas en mercados tan competitivos como Reino Unido o Francia. Esta presencia no solo se apoya en volumen, sino también en imagen y posicionamiento.

Un ejemplo claro es el empuje en el segmento de los móviles plegables. El HONOR Magic V5, destacado por su diseño delgado, su autonomía y sus capacidades avanzadas de inteligencia artificial, permitió a HONOR alcanzar la segunda posición en el segmento de plegables tipo libro en Europa Occidental. Un dato relevante si se tiene en cuenta la fuerte competencia de marcas históricas en esta categoría.

Además, la compañía continúa reforzando su presencia en Europa Central y del Este. En esta región, los envíos crecieron un 15% en el periodo 1Q–3Q25, lo que apunta a una consolidación progresiva del canal y a una mayor notoriedad de marca entre los consumidores.

Latinoamérica y Oriente Medio sostienen el volumen

Latinoamérica sigue siendo la columna vertebral del volumen internacional de HONOR. La marca ha consolidado posiciones especialmente sólidas en México y Centroamérica, al tiempo que indaga nuevas oportunidades en otros países de la región. Los datos muestran que los envíos se mantienen en niveles elevados, con crecimientos interanuales que, aunque más moderados que en etapas anteriores, siguen siendo consistentes.

Por su parte, Oriente Medio y África se han convertido en el principal motor de crecimiento incremental durante 2025. El volumen total de envíos en esta región ya se acerca al de Latinoamérica, impulsado por una mayor presencia en canales premium y por acuerdos estratégicos con operadores. En países como Sudáfrica, el crecimiento ha sido especialmente rápido gracias a una combinación de alianzas sólidas y especificaciones de producto adaptadas al mercado local.

El Sudeste Asiático, la próxima gran oportunidad

El informe de Omdia también señala al Sudeste Asiático como la próxima frontera de crecimiento para HONOR. Tras una fase inicial marcada por fuertes tasas de crecimiento y posteriores ajustes, 2025 muestra una recuperación clara. Este avance está respaldado por el desarrollo gradual de la manufactura local y por una mejora en las capacidades de distribución y canal.

Los modelos insignia de HONOR han empezado a ganar una tracción notable, lo que refuerza la idea de que la marca no busca competir únicamente por precio, sino construir una posición sólida y reconocible en el mercado global de smartphones.

El crecimiento internacional de HONOR refleja una estrategia más madura y sostenida, centrada en mercados clave, segmentos de mayor valor y una ejecución cada vez más afinada fuera de China. Un movimiento que empieza a dar resultados visibles en un mercado global cada vez más competitivo.