Civilization llega a Apple Arcade: así es Sid Meier’s Civilization VII Edición Arcade y los nuevos juegos que se estrenan en febrero

Civilization llega a Apple Arcade el próximo 5 de febrero con uno de los lanzamientos más relevantes que ha vivido el servicio de suscripción de juegos de Apple desde su puesta en marcha. La popular saga de estrategia creada por Sid Meier aterriza en el ecosistema de la compañía con Sid Meier’s Civilization VII Edición Arcade, una versión adaptada de uno de los grandes títulos de estrategia para PC que ahora podrá jugarse en iPhone, iPad y Mac.

Un Civilization completo para jugar en cualquier parte

Civilization llega a Apple Arcade en un momento clave para el servicio, que busca reforzar su catálogo con propuestas de peso y atraer tanto a jugadores habituales como a usuarios menos expertos. La llegada de un título de esta envergadura supone un salto cualitativo, al tratarse de un juego de estrategia profunda, con cientos de horas de contenido y una base de seguidores muy consolidada.

La propuesta de Sid Meier’s Civilization VII Edición Arcade mantiene intacta la esencia que ha hecho famosa a la saga. Los jugadores deberán construir y gestionar un imperio a lo largo de distintas épocas de la historia de la humanidad, tomando decisiones estratégicas que afectarán al desarrollo cultural, político y tecnológico de su civilización. Cada partida evoluciona de forma distinta, lo que refuerza el carácter rejugable del título.

La gran novedad es que toda esta experiencia, tradicionalmente asociada al PC, podrá disfrutarse ahora desde dispositivos móviles y ordenadores Apple. Civilization llega a Apple Arcade como un título triple A adaptado para pantallas táctiles y controladores, permitiendo jugar tanto en sesiones cortas como en partidas más largas desde casa.

Más juegos nuevos llegan a Apple Arcade en febrero

Junto a Civilization llega a Apple Arcade una nueva tanda de juegos que se incorporan al catálogo el mismo 5 de febrero. Todos ellos comparten una de las señas de identidad del servicio, ausencia total de anuncios y de compras dentro de la aplicación.

Uno de los títulos más llamativos es Retrocade, una propuesta que rinde homenaje a las míticas máquinas recreativas de los años 80. El juego reúne clásicos como Asteroids, Galaga, Bubble Bobble o Centipede, recreando la experiencia original de los salones arcade, pero sin monedas y con compatibilidad con iPhone, iPad y Apple Vision Pro.

Felicity’s Door apuesta por un enfoque muy distinto. Se trata de un juego rítmico ambientado en un mundo onírico y mágico, donde los jugadores acompañan a los gemelos Tom y Felicity en un viaje lleno de música, escenarios cambiantes y una estética muy cuidada que mezcla fantasía y toques ciberpunk.

El catálogo se completa con I Love Hue Too+, la versión Arcade de uno de los puzles más populares del App Store. En este caso, el objetivo es ordenar mosaicos de colores hasta lograr transiciones cromáticas perfectas, en una experiencia relajante y visualmente muy atractiva.

Apple Arcade refuerza su catálogo y su modelo sin anuncios

Civilization llega a Apple Arcade para reforzar una estrategia que Apple viene consolidando en los últimos meses, sumando títulos de PC reconocidos como PowerWash Simulator o Cult of the Lamb Arcade Edition. La idea es ofrecer juegos completos, bien adaptados y pensados para jugar en distintos dispositivos sin interrupciones publicitarias.

Además de los nuevos lanzamientos, Apple Arcade sigue apostando por eventos y actualizaciones periódicas. El 22 de enero, por ejemplo, Paddington protagoniza un nuevo evento de tiempo limitado en Crayola Crea y Juega+, con actividades temáticas centradas en el invierno y pensadas para el público más joven.

Precio y disponibilidad de Apple Arcade

Apple Arcade está disponible en España por 6,99 euros al mes e incluye una prueba gratuita de un mes. Los usuarios que compren un nuevo iPhone, iPad, Mac o Apple TV pueden disfrutar de tres meses gratis del servicio. También forma parte de los planes de Apple One, tanto en su modalidad Individual como Familiar y Premium.

Con una sola suscripción, hasta seis miembros de la familia pueden acceder a todo el catálogo, que supera ya los 200 juegos. Civilization llega a Apple Arcade como uno de los estrenos más potentes del año y confirma la apuesta de Apple por convertir su servicio en una alternativa sólida para jugar en cualquier lugar.