Cómo recuperar fotos borradas por error

Perder fotos por error es una de las situaciones más comunes con el móvil, ya sea al hacer limpieza de la galería, cambiar de dispositivo o liberar espacio sin fijarse demasiado. Lo bueno es que, en muchos casos, las imágenes no desaparecen de inmediato y todavía se puede recuperar una foto importante borrada por error.

Revisa la papelera antes de hacer nada más

Lo primero que conviene hacer es comprobar la papelera del sistema. Tanto Android como iPhone cuentan con una carpeta específica donde se guardan las fotos borradas temporalmente. En la mayoría de móviles, estas imágenes permanecen allí durante unos 30 días antes de eliminarse de forma definitiva.

En Android, basta con abrir la app de Fotos, acceder al menú y entrar en la papelera. En iPhone, el proceso es similar: dentro de la app Fotos hay un álbum llamado “Eliminadas”. Si la imagen sigue ahí, recuperarla es cuestión de un par de toques y vuelve a la galería original sin pérdida de calidad.

Recuperar fotos desde la copia de seguridad

Si la papelera está vacía, el siguiente paso es comprobar si existe una copia de seguridad en la nube. Muchos usuarios no son conscientes de que su móvil guarda automáticamente fotos y vídeos en servicios online.

En Android, lo habitual es que las imágenes se sincronicen con la cuenta de Google. Desde Google Fotos, incluso aunque se haya vaciado la papelera del móvil, puede que las fotos sigan disponibles en la nube si la sincronización estaba activa. En iPhone ocurre algo parecido con las copias en iCloud, siempre que el respaldo automático estuviera activado.

Este método es especialmente eficaz si has cambiado de móvil recientemente o has restaurado el dispositivo a valores de fábrica, ya que las fotos pueden reaparecer al iniciar sesión con la misma cuenta.

Programas para recuperar fotos borradas

Cuando las imágenes ya no están ni en la papelera ni en la nube, aún queda una opción más, el uso de programas de recuperación de datos. Estas herramientas analizan la memoria del dispositivo o la tarjeta SD en busca de archivos eliminados que no hayan sido sobrescritos.

Existen aplicaciones tanto para ordenador como para móvil, aunque suelen funcionar mejor desde un PC o Mac. Eso sí, es importante actuar rápido y evitar seguir usando el dispositivo, ya que cada nueva foto o app instalada puede sobrescribir los datos antiguos y hacer imposible la recuperación.

Qué hacer si las fotos estaban en una tarjeta SD

Si las imágenes se guardaban en una tarjeta microSD, las probabilidades de recuperación suelen ser mayores. En este caso, lo recomendable es extraer la tarjeta, conectarla a un ordenador y usar un programa especializado en recuperación de archivos.

Mientras no se haya vuelto a escribir información en esa tarjeta, muchas fotos pueden recuperarse incluso semanas después de haber sido borradas. Es uno de los escenarios más favorables en este tipo de situaciones.

Consejos para no volver a perder tus fotos

Más allá de recuperar imágenes borradas, conviene prevenir futuros sustos. Activar la copia de seguridad automática, revisar siempre la papelera antes de vaciarla y no borrar archivos de forma impulsiva son hábitos que ahorran muchos problemas.

También es buena idea hacer copias periódicas en un disco duro externo o en un servicio en la nube distinto al principal. Así, incluso en el peor de los casos, siempre habrá una segunda oportunidad para recuperar recuerdos importantes.