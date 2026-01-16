Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi y Aura Studio 5 Wi-Fi apuestan por el audio en alta resolución sin cables

El Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi representa un paso claro en la evolución de uno de los sistemas de audio más reconocibles del mercado. Junto al nuevo Aura Studio 5 Wi-Fi, la marca renueva dos de sus grandes iconos apostando por la conectividad Wi-Fi, el streaming en alta resolución y una experiencia de escucha más estable y continua, pensada para el día a día en casa y no solo para sesiones puntuales desde el móvil.

Streaming en alta resolución sin depender del móvil

El gran cambio de esta nueva generación está en el salto del Bluetooth al Wi-Fi como vía principal de reproducción. Gracias a ello, los nuevos altavoces permiten escuchar música en alta resolución sin cortes, sin interrupciones por llamadas o notificaciones y con una mayor estabilidad en la conexión. Es una diferencia que se nota especialmente cuando se utiliza el sistema como equipo principal del hogar.

La compatibilidad con plataformas como Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay o Google Chromecast amplía mucho las opciones de uso. El usuario puede reproducir música directamente desde la nube, controlar la reproducción desde distintos dispositivos y mantener la música sonando incluso aunque el teléfono no esté cerca.

Una experiencia pensada para hogares conectados

Harman Kardon ha puesto especial énfasis en la integración con entornos domésticos modernos. Tanto el SoundSticks 5 Wi-Fi como el Aura Studio 5 Wi-Fi permiten configuraciones multiroom, agrupación de altavoces y reproducción sincronizada en distintas habitaciones. Esto los convierte en una opción interesante para quienes buscan un sistema de sonido que crezca con el hogar.

Además, las actualizaciones inalámbricas permiten que nuevas funciones lleguen de forma automática, sin cables ni procesos complicados. El sistema está pensado para mantenerse al día con el paso del tiempo, algo cada vez más importante en productos conectados.

Diseño icónico que sigue marcando tendencia

Uno de los grandes valores de estos altavoces sigue siendo el diseño. El Aura Studio 5 Wi-Fi mantiene su característica cúpula transparente, ahora con acabados más refinados y una iluminación ambiental que reacciona al ritmo de la música. La luz no es solo un elemento decorativo, sino parte de la experiencia, ayudando a crear distintos ambientes según el momento.

En el caso del Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi, el rediseño respeta la esencia de un producto que forma parte de la historia del audio doméstico. La nueva cúpula blanca transparente y los detalles en metal pulido refuerzan una estética limpia y futurista que sigue encajando en salones modernos y espacios de trabajo cuidados.

Sonido ajustado a cada habitación

Más allá del aspecto visual, ambos sistemas incorporan tecnologías de autoajuste acústico. El altavoz analiza la habitación y adapta el sonido para ofrecer una reproducción equilibrada, independientemente del tamaño del espacio o de la disposición del mobiliario. Es una función especialmente útil para quienes no quieren complicarse con ajustes manuales.

El resultado es un sonido potente, envolvente y bien definido, tanto a volúmenes bajos como en sesiones más exigentes. Harman Kardon mantiene aquí su apuesta por un perfil sonoro pensado para disfrutar de música, cine y contenidos multimedia con un alto nivel de detalle.

Control total desde la app

La app Harman Kardon ONE centraliza la gestión del sistema. Desde ella es posible ajustar el sonido, configurar la iluminación, crear grupos de altavoces o personalizar accesos rápidos para reproducir música con un solo toque. Todo está enfocado a que el usuario tenga el control sin complicaciones, incluso aunque utilice varios servicios de streaming distintos.

Precio y disponibilidad

Tanto el Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi como el Aura Studio 5 Wi-Fi llegarán al mercado en marzo de 2026 con un precio de 379,99 euros. Se sitúan así en la gama premium del audio doméstico, dirigidos a quienes buscan una combinación de diseño, calidad de sonido y conectividad avanzada que vaya más allá de un altavoz Bluetooth tradicional.