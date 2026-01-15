WhatsApp prepara las fotos de portada en los perfiles personales del iPhone

WhatsApp sigue dando pasos para que los perfiles tengan cada vez más peso dentro de la aplicación. La última novedad detectada en la beta para iOS apunta directamente a ese objetivo: la posibilidad de añadir una foto de portada en WhatsApp también en cuentas personales, algo que hasta ahora estaba reservado únicamente a perfiles de empresa.

Una imagen extra para definir tu perfil

La función ha aparecido en la versión beta 26.1.10.71 para iOS, distribuida a través de TestFlight, y ha sido detectada por el portal especializado WABetaInfo, que sigue de cerca el desarrollo de la app. Todo apunta a que WhatsApp busca unificar la experiencia entre Android y iPhone, ya que esta misma función también se ha dejado ver previamente en la beta del sistema de Google.

La idea es sencilla pero potente. Además de la clásica foto de perfil, los usuarios podrán añadir una imagen horizontal que aparecerá en la parte superior del perfil, justo encima del resto de información personal. Esta foto de portada será lo primero que vea alguien al entrar en un perfil, aportando un contexto visual inmediato y más expresivo.

No se trata de sustituir la foto de perfil, que seguirá cumpliendo su función identificativa, sino de complementarla. Una sola imagen puede reflejar aficiones, estado de ánimo o incluso una estética concreta, sin necesidad de cambiar datos básicos ni ajustes sensibles de la cuenta.

Los perfiles de WhatsApp Business ya permiten desde hace tiempo añadir una imagen de portada para reforzar la identidad visual de una marca o negocio. La diferencia es que, hasta ahora, los usuarios de la versión estándar no tenían acceso a ninguna opción similar. Con esta novedad, WhatsApp elimina esa barrera y extiende la personalización avanzada a cualquier cuenta, independientemente de si se trata de un perfil profesional o personal.

Así funcionará la foto de portada

Según lo observado en la beta, WhatsApp está desarrollando una sección específica dentro de la edición del perfil desde la que se podrá elegir la imagen de portada. El proceso será similar al actual para cambiar la foto de perfil, seleccionar una imagen de la galería, ajustarla y sustituirla cuando se desee.

La foto de portada será visible tanto al consultar el perfil de un contacto como al acceder al propio perfil desde los ajustes, garantizando que la personalización esté siempre presente y no quede escondida en un apartado secundario de la app.

Un cambio que encaja con los nombres de usuario

Esta novedad cobra todavía más sentido si se tiene en cuenta que WhatsApp también trabaja en la llegada de los nombres de usuario. Cuando los perfiles empiecen a identificarse más allá del número de teléfono, la foto de portada ayudará a reconocer contactos de un vistazo, especialmente en grupos o conversaciones con personas que no están en la agenda.

La combinación de nombre de usuario, foto de perfil y foto de portada permitirá crear perfiles más completos y visuales, reforzando la identidad dentro de la app sin modificar la experiencia de uso básica.

Todavía en desarrollo, pero cada vez más cerca

La función de foto de portada en WhatsApp continúa en fase de desarrollo y todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento. La compañía está ajustando cómo se integra este elemento visual en el diseño actual del perfil para que resulte natural y no invasivo.

Cuando llegue a la versión estable, supondrá un cambio en la forma en que los usuarios se presentan en WhatsApp. Sin tocar la mensajería ni los contactos, la app añade una nueva capa visual que hace los perfiles más personales y expresivos.