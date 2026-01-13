Apple lanza Apple Creator Studio, su nuevo estudio creativo por suscripción para Mac, iPad y iPhone

Apple ha presentado oficialmente Apple Creator Studio, una nueva suscripción que agrupa algunas de sus aplicaciones creativas más avanzadas en un único paquete pensado para creadores de contenido, músicos, editores de vídeo, diseñadores y estudiantes. La propuesta busca simplificar el acceso a herramientas profesionales y reforzar el papel del Mac, el iPad y el iPhone como dispositivos clave en los flujos de trabajo creativos actuales.

La suscripción incluye acceso completo a Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro tanto en Mac como en iPad, además de Motion, Compressor y MainStage en Mac. A esto se suman nuevas prestaciones inteligentes y contenido exclusivo para Keynote, Pages, Numbers y, más adelante, Freeform. Todo ello bajo un modelo mensual o anual que pretende hacer más accesible un ecosistema creativo que, hasta ahora, exigía compras individuales de elevado precio.

Impulso claro a la edición de vídeo con Final Cut Pro

En el apartado de vídeo, Apple Creator Studio introduce mejoras relevantes en Final Cut Pro tanto en Mac como en iPad. Una de las novedades más prácticas es la búsqueda en transcripciones, que permite localizar fragmentos concretos de audio dentro de largas grabaciones escribiendo frases directamente en la barra de búsqueda. Esto resulta especialmente útil en entrevistas, podcasts o vídeos extensos.

También llega la búsqueda visual, capaz de encontrar clips concretos a partir de objetos o acciones dentro del metraje, y la detección de tiempo, una función que analiza la música para mostrar compases y tiempos directamente en la línea de tiempo. En el iPad, el nuevo creador de montajes automatiza la edición inicial de vídeos gracias a la inteligencia artificial, adaptando formatos y encuadres para redes sociales de forma rápida.

Logic Pro eleva la creación musical con IA

La música es otro de los pilares de Apple Creator Studio. Logic Pro estrena funciones como Synth Player, un nuevo Session Player basado en IA que genera interpretaciones de música electrónica con un alto nivel de realismo, y Chord ID, capaz de analizar audio o MIDI y convertirlo automáticamente en progresiones de acordes utilizables.

Estas herramientas reducen de forma notable el tiempo necesario para componer, experimentar con estilos o acompañar contenidos audiovisuales con música original. En el iPad, además, Logic Pro incorpora búsquedas en lenguaje natural dentro de su biblioteca de sonidos, facilitando encontrar loops y samples sin recurrir a etiquetas técnicas.

Pixelmator Pro llega por fin al iPad

Uno de los movimientos más llamativos es la llegada de Pixelmator Pro al iPad por primera vez. El editor de imágenes mantiene todas las herramientas avanzadas del Mac, pero adaptadas a la pantalla táctil y al uso del Apple Pencil. Funciones como superresolución, eliminación de artefactos o recorte automático aprovechan el rendimiento de los chips de Apple para trabajar con fluidez incluso en proyectos exigentes. La experiencia entre Mac y iPad es completamente interoperable, lo que refuerza la idea de Apple Creator Studio como un entorno creativo continuo, sin importar el dispositivo desde el que se trabaje.

Productividad visual y nuevas funciones inteligentes

Keynote, Pages y Numbers reciben contenido exclusivo, plantillas y nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. Entre ellas destacan la generación automática de borradores de presentaciones a partir de texto, la corrección inteligente de diseños o Magic Fill en Numbers para completar tablas mediante reconocimiento de patrones. Todo ello sin dejar de ser aplicaciones gratuitas para el resto de usuarios.

Precio y disponibilidad de Apple Creator Studio

Apple Creator Studio estará disponible a partir del 28 de enero por 12,99 euros al mes o 129 euros al año, con un mes de prueba gratuita. Estudiantes y docentes podrán acceder por 2,99 euros al mes o 29 euros al año. Además, la suscripción podrá compartirse con hasta seis personas mediante En Familia, lo que refuerza su atractivo frente a la compra individual de cada aplicación.